Как говорить с ребенком о войне и надо ли прятаться или уезжать из дома: история психолога Елены

Психолог Елена и ее 8-летняя дочь застали войну в Николаеве. Муж на тот момент находился за границей, поэтому женщине приходилось самой заботиться о безопасности ребенка и объяснять, почему так резко изменилась его жизнь.

В интервью для проекта СВОИ на 24 канале Елена рассказала, что ее дочь вела себя как взрослая. И очень переживала за их кошку, которая только что родила котят.

К теме В доме на месте 9 квартир дыра, наша – чудом уцелела: история Соломии из Ирпеня

Елена рассказывала ребенку все, как есть

Женщина рассказывала своему ребенку все, как есть и пыталась его успокоить. Поскольку Николаев обстреливали (и сейчас обстреливают) часто, а семья живет на 9 этаже, девушкам приходилось чуть ли не целыми днями спускаться и подниматься то вниз, то вверх.

У нас как-то автоматически все получалось: когда воздушная тревога, мы сразу брали кошек в переноску, несколько рюкзаков и спускались в подвал. Лифты не работали. Поэтому мы, бывало, целый день бегали то вниз, то вверх,

– вспоминает Елена.

Женщина рассказывала ребенку все о войне и враге, который на нас напал. Предупреждала, что со временем придется переехать в безопасное место. При этом она призналась, что ее 8-летняя дочь сильно не беспокоилась, ведь в подвале были ее подружки. Она успела перезнакомиться со всеми.

Дети вели себя, как обычно, а родители, конечно, переживали. Я рассказывала ей все как есть. Что у нас война, на нас напал враг, нам потребуется уехать в безопасное место. Она беспокоилась за любимую кошку, которую мы в конце концов оставили у моих родителей,

– сказала Елена.

Теперь Елена помогает другим деткам переселенцев

Сейчас Елена с дочерью находятся в Чорткове. Женщина работает практической психологом и к ней приходят другие дети вынужденных переселенцев. Она проводит им консультации и занятия.

К теме – россияне ударили в гостиницу и жилой дом в Бахмуте: смотрите видео