Як говорити з дитиною про війну і чи треба ховатися або їхати з дому: історія психологині Олени

Психологиня Олена та її 8-річна донечка застали війну у Миколаєві. Чоловік на той момент перебував закордоном, тож жінці доводилося самій дбати про безпеку дитини та пояснювати, чому так різко змінилося її життя.

В інтерв'ю для проєкту СВОЇ на 24 каналі Олена розповіла, що її доня поводилася, немов доросла. І дуже переживала за їхню кицьку, яка щойно вродила кошенят.

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Олена розповідала дитині все, як є

Жінка розповідала своїй дитині все, як є і намагалась її заспокоїти. Оскільки Миколаїв обстрілювали (та й зараз обстрілюють) часто, а сім'я живе на 9 поверсі, дівчатам доводилося ледь не цілими днями спускатися й підійматися то вниз, то вверх.

В нас якось автоматично все виходило: коли повітряна тривога, то ми одразу брали котів у переноску, кілька рюкзаків і спускалися в підвал. Ліфти не працювали. Тому ми, бувало, цілий день бігали то вниз, то вгору,

– пригадує Олена.

Жінка розповідала дитині усе, як є про війну та ворога, який на нас напав. Попереджала, що згодом доведеться переїхати у безпечне місце. При цьому вона зізналася, що її 8-річна донька сильно не хвилювалася, адже у підвалі були її подружки. Вона встигла перезнайомитись з усіма.

Діти поводилися, як завжди, а батьки, звичайно, переживали. Я розповідала їй все, як є. Що у нас війна, на нас напав ворог, нам буде потрібно поїхати у безпечне місце. Вона непокоїлася за улюблену кицьку, яку ми зрештою залишили у моїх батьків,

– сказала Олена.

Тепер Олена допомагає іншим діткам переселенців

Зараз Олена з донькою перебувають у Чорткові. Жінка працює практичною психологинею й до неї приходять інші діти вимушених переселенців. Вона проводить їм консультації та ігрові заняття.

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