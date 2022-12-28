Как мировые фармкомпании косвенно финансируют войну против Украины: в СМИ раскрыли детали

Известные в мире фармацевтические компании, продолжающие деятельность на территории России, за прошедший год пополнили бюджет страны-агрессорки на 339 миллионов долларов.

Это, например, такие гиганты как B.Braun, Gedeon Richter, Sun Pharma, Abbott, Servier и Egis, Stada, КРКА, Menarini Group и другие. На этих данных акцентируют журналисты отечественного издания, анализируя сложившуюся ситуацию на фармацевтическом рынке после начала полномасштабной войны в Украине.

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"За эти деньги Россия приобрела 339 тысяч снарядов для 122-милитровой пушки, или 3556 ракет "Смерч", или 39 крылатых ракет "Калибр", или 23 штурмовика Су-25, или любое другое оружие, которым оккупанты продолжают убивать украинцев", – пишет издание со ссылкой на данные, обнародованные ранее Центром противодействия дезинформации при СНБО.

В такой ситуации Украина по состоянию на конец 2022 года является единственной страной, которая ввела санкции против лекарств, частично или полностью производимых в России и Беларуси. Так, в мае этого года были внесены изменения в Закон "О лекарственных средствах", в соответствии с которыми во время военного положения Минздрав может прекратить действие регистрационных свидетельств на препараты, производители которых осуществляют прямую или опосредованную деятельность по производству лекарственных средств на территории России или Беларуси.

Логика украинских законодателей вполне ясна – мировые фармкомпании должны либо покинуть Россию, либо Украину, – объясняется в статье.

Как отмечается, "мировая фарма близка к тому, чтобы уйти из России", поэтому сейчас компаниям нужно бояться выйти из этого рынка не первыми, а последними. Однако они не хотят терять инвестиции и вложения в рекламу своих препаратов, поэтому будут держаться столько, сколько смогут.

Что касается выхода с украинского рынка лекарств, производители которых осуществляют прямую или опосредованную деятельность по производству лекарственных средств на территории государства-агрессора или Беларуси, то критической ситуации из-за этого не произойдет. Дело в том, что согласно обновленному закону, запрет не применим в случае, когда для медикаментов нет двух аналогов.

Так, например, в октябре 2022 года Комиссия Минздрава впервые применила нормы закона против 35 препаратов венгерской компании Gedeon Richter. По большинству из 35 препаратов на украинском рынке заменителей намного больше, чем два. Например, в Украине представлены 23 аналога Нормадипина и 34 Мертенила.