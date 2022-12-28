Як світові фармкомпанії опосередковано фінансують війну проти України: у ЗМІ розкрили деталі

Відомі у світі фармацевтичні компанії, які продовжують діяльність на території Росії, упродовж минулого року поповнили бюджет країни-агресорки на 339 мільйонів доларів.

Це, для прикладу, такі гіганти як B.Braun, Gedeon Richter, Sun Pharma, Abbott, Servier та Egis, Stada, КРКА, Menarini Group та інші. На цих даних акцентують журналісти вітчизняного видання, аналізуючи ситуацію, що склалася на фармацевтичному ринку після початку повномасштабної війни в Україні.

До теми У ЗМІ назвали категорії ліків, на які не поширюється заборона, пов'язана з виробництвом у Росії

"За ці гроші Росія придбала 339 тисяч снарядів для 122-мілітрової гармати, або 3556 ракет "Смерч", або 39 крилатих ракет "Калібр", або 23 штурмовики Су-25, або будь-яку іншу зброю, якою окупанти продовжують вбивати українців", – пише видання з посиланням на дані, оприлюднені раніше Центром протидії дезінформації при РНБО.

За такої ситуації Україна станом на кінець 2022 року є єдиною країною, яка ввела санкції проти ліків, що частково або повністю виробляються в Росії та Білорусі. Так, у травні цього року були внесені зміни до Закону "Про лікарські засоби", відповідно до яких під час воєнного стану МОЗ може припинити дію реєстраційних свідоцтв на препарати, виробники яких здійснюють пряму або опосередковану діяльність з виробництва лікарських засобів на території Росії або Білорусі.

Логіка українських законодавців цілком зрозуміла – світові фармкомпанії мають або залишити Росію, або Україну, – пояснюються у статті.

Як зазначається, "світова фарма близька до того, щоб піти з Росії", і тому зараз компаніям треба боятися вийти з цього ринку не першими, а останніми. Однак вони дуже не хочуть втрачати інвестиції і вкладення у рекламу своїх препаратів, тому будуть триматись стільки, скільки зможуть.

Щодо виходу з українського ринку ліків, виробники яких здійснюють пряму або опосередковану діяльність з виробництва лікарських засобів на території держави-агресора або Білорусі, то критичної ситуації через це не станеться. Річ у тім, що відповідно до оновленого закону, заборона не може бути застосована у разі, коли для медикаментів немає двох аналогів.

Так, наприклад, у жовтні 2022 року Комісія МОЗ вперше застосувала норми закону проти 35 препаратів угорської компанії Gedeon Richter. По більшості з 35 препаратів на українському ринку замінників є набагато більше, ніж два. Наприклад, в Україні представлені 23 аналоги Нормадипіну і 34 Мертенілу.