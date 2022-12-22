Журналісти проаналізовали закон "Про лікарські засоби". Документ передбачає скорочення постачання в Україну ліків з Росії та Білорусі, або медпрепаратів, зроблених за кордоном, якщо виробник афільований з Росією.

До теми Медпрепарати, пов'язані з РФ, мають аналоги в Україні, їхня заборона не вплине на ринок, – ЗМІ

Винятки, які допускає закон

Забороні підлягають лише ті ліки, які мають два та більше аналогів. При цьому виробники мають офіційним зверненням підтвердити МОЗ, що вони готові забезпечити 100% потреби країни у конкретному лікарському засобі. У разі відсутності таких листів лікарський засіб повинен мати не менше трьох аналогів.

Крім того, не можуть бути заборонені такі категорії ліків:

біологічні та імунобіологічні;

оригінальні (інноваційні);

для лікування рідкісних (орфанних) захворювань;

лікарські засоби, форма випуску та дозування яких не мають в Україні генеричних замінників;

основні ліки для ВІЛ/СНІД;

ліки, щодо яких було укладено до 24 лютого 2022 року чинний договір щодо їх закупівлі за бюджетні кошти.

Також лікарські засоби, випущені в обіг до заборони, можуть застосовуватися в Україні до закінчення їх терміну придатності, визначеного виробником та зазначеного на упаковці, про що в Державному реєстрі лікарських засобів робиться відмітка.

"Звернімо увагу на мету закону – обмежити бізнес-активності фармацевтичних компаній на території Росії та Білорусі і, таким чином, посилити економічний тиск на бюджет країни-агресора та республіки Білорусь. Зважаючи на широкомасштабне вторгнення та війну, що розпочала Росія, обмеження обігу лікарських засобів, що так чи інакше вироблялись у Росії та Білорусі, є абсолютно логічним кроком України", – вважає юристка ЮФ "Правовий Альянс" Юлія Вихровська, яку цитують у публікації.

У матеріалі також зазначено, що до прийняття остаточного рішення про заборону конкретних ліків будуть долучені пацієнтські організації. А іноземні компанії, пов’язані з Росії та Білоруссю, мають пів року на те, аби згорнути свій бізнес на території держави-агресора та її сателіта.

"Український закон став своєрідним моментом істини для іноземних фармацевтичних гігантів. Є речі, які дорожчі, ніж надприбутки з російського ринку. Тому європейські компанії або звідти йдуть, підтверджуючи свою відданість європейським цінностям, або опиняються під забороною в Україні", – говориться у статті.