Будет тепло: детям переселенцев передадут современные комплекты зимней одежды
Детей вынужденных переселенцев обеспечат теплой зимней одеждой. Гуманитарную помощь организует Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины совместно с ЮНИСЕФ.
Одежду будут выдавать наборами. Их будут посылать младенцам и детям ВПЛ в возрасте до 14 лет.
К теме Больше, чем просто "Дом": как работает уникальная инициатива для людей из пострадавших общин
Что будет входить в набор
Каждый ребенок в семье переселенцев, а это младенцы и дети от 2 до 14 лет, смогут получить теплый современный комплект, который будет состоять из:
- зимней куртки,
- свитера или свитшота,
- термобелья,
- зимних и спортивных штанов,
- носков,
- зимних ботинок,
- шапки, шарфа и перчаток.
Наборы одежды унифицированы и подходят как для девочек, так и для мальчиков.
Кому будут выдавать одежду в первую очередь и как ее получить
В первую очередь зимние наборы будут предоставлять многодетным семьям ВПЛ. Для получения комплекта нужно позвонить в колл-центр Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по номеру 15-48 или на номер +380 (66) 813 62 39 – Уполномоченного по ВПЛ и оставить заявку.
К слову, в Украине продолжают выплачивать финансовую помощь вынужденно перемещенным лицам. Если вы входите в их число, но еще не получили средства, то заявку можно подать повторно.
К теме – последствия удара по Кривому Рогу: смотрите видео