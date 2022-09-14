Во время телемарафона заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко рассказал, что делать тем переселенцам, которые не получили выплаты. Если они обращались через Дию до 30 апреля 2022 года, то имеют возможность сделать это снова.

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Куда обратиться, чтобы получить помощь

Но на этот раз, отметил Музыченко, заявку нужно будет оставлять не из-за действия. По его словам, ее будут принимать структурные подразделения по соцзащите населения.

Не могу сказать, что таких случаев было много, но несколько десятков тысяч обращений из-за несовершенной работы системы Действие не дошло до конечной точки принятия решения,

– подчеркнул он.

Как подчеркнул Музыченко, в Минцифре сформировали список тех, чьи заявки так и не проработали. Его уже получили органы соцзащиты. Поэтому те внутренне перемещенные лица, которые обратились за финансовой помощью до 30 апреля, могут сделать это во второй раз. Но при условии, что они до сих пор не получили денег от государства.

Подавать заявки нужно в соцзащите

Важно! Заявку следует подавать только в структурные подразделения соцзащиты. Поэтому не нужно с этой целью идти в ЦНАП или территориальную громаду.

Если они (переселенцы – 24 канал) внесены в указанный список, им будет назначена помощь начиная с марта,

– подчеркнул он.

Может быть, что вас не будет в этом списке. В таком случае нужно будет предоставить подтверждение, что в апреле 2022 года вы подавали заявку на получение помощи. Если все подтвердится, то деньги от государства поступят и вам.

Напомним, что ВПЛ социальную помощь и другие выплаты могут получать благодаря справке из Государственной миграционной службы или документа.

К слову, у жителей Закарпатья есть возможность получить разовую помощь за то, что приютили переселенцев . Им будут выплачивать по 4000 гривен в рамках региональной программы "Забота". Распоряжение уже подписал глава ОВА Виктор Никита.

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