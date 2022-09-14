Під час телемарафону заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко розповів, що робити тим переселенцям, котрі не отримали виплати. Якщо вони зверталися через Дію до 30 квітня 2022 року, то мають можливість зробити це знову.

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Куди звернутися, щоб отримати допомогу

Але цього разу, зазначив Музиченко, заявку потрібно буде залишати не через Дію. За його словами, її прийматимуть структурні підрозділи з питань соцзахисту населення.

Не можу сказати, що таких випадків було багато, але кілька десятків тисяч звернень через недосконалу роботу системи Дія не дійшли до кінцевої точки прийняття рішення,

– підкреслив він.

Як підкреслив Музиченко, у Мінцифри сформували перелік тих, чиї заявки так і не опрацювали. Його вже отримали органи соцзахисту. Тож ті внутрішньо переміщені особи, які звернулися по фінансову допомогу до 30 квітня, можуть зробити це вдруге. Але за умови, що вони досі не отримали грошей від держави.

Подавати заявки потрібно у соцзахисті

Важливо! Заявку потрібно подавати лише до структурних підрозділів соцзахисту. Тож не потрібно з цією метою йти до ЦНАПів або територіальної громади.

Якщо вони (переселенці – 24 канал) внесені до зазначеного списку, їм буде призначено допомогу починаючи з березня,

– підкреслив він.

Може бути так, що вас не буде у цьому списку. В такому разі потрібно буде надати підтвердження, що у квітні 2022 року ви таки подавали заявку на отримання допомоги. Якщо все підтвердиться, то кошти від держави надійдуть і вам.

Нагадаємо, що ВПО соціальну допомогу й інші виплати можуть отримувати завдяки довідці з Державної міграційної служби або є-документа.

До слова, мешканці Закарпаття мають можливість отримати разову допомогу за те, що прихистили переселенців. Їм виплачуватимуть по 4000 гривень у рамках регіональної програми "Турбота". Розпорядження вже підписав глава ОВА Віктор Микита.

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