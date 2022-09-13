Виплати здійснюватимуть з обласного бюджету у межах регіональної програми "Турбота". Відповідне розпорядження підписав голова ОВА Віктор Микита.

До теми Що робити переселенцям, які не отримали допомогу від держави

Хто може отримати грошову подяку

4 000 гривень можуть отримати ті закарпатці, які у вересні або жовтні безоплатно прихистять вимушених переселенців на місяць і довше.



До слова, у вівторок, 6 вересня, Уряд за сприяння Мінреінтеграції уклав оновлений Меморандум із Товариством Червоного Хреста України. Ініціатива дозволить збільшити фінансування на компенсації людям, які надали тимчасове житло внутрішньо переміщеним особам у межах програми "Прихисток".

З 1 жовтня в Україні збільшать виплати за прихисток ВПО

З 1 жовтня власники житла, які розмістили у себе ВПО, отримуватимуть 900 гривень замість 450 гривень за кожного переселенця на місяць.

Нагадаємо, щоб їх отримувати, потрібно:

Зареєструвати своє житло на сайті "Прихисток".

Того ж дня, не пізніше наступного після реєстрації, подати заяву до органів місцевого самоврядування. В ній потрібно вказати ім'я та по батькові кожної з розміщених осіб та додати копії ідентифікаційних документів.

Якщо кількість ВПО, яким ви надаєте прихисток, змінюється або люди виїжджають – потрібно подати заяву з актуальними відомостями в цей же день.

Щоб людина, яка прихистила таку особу, змогла отримати виплату, статус ВПО має бути підтверджено довідкою.

До теми – деталі про сервіс для пошуку безкоштовного житла "Прихисток": дивіться відео