Деякі внутрішньо переміщені особи (ВПО), які намагалися оформити допомогу через Дію до 30 квітня, так її й не отримали. Тому в Міністерстві реінтеграції наголосили, що вони можуть подати повторну заяву.

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Жодна людина не залишиться без допомоги

Це ВПО можуть зробити у зручний для себе спосіб: або особисто звернутись до органу соцзахисту, або надіслати заяву поштою. І навіть, якщо людина не може підтвердити подання першої заяви до 30 квітня, органи соцзахисту зобов'язані прийняти повторну заяву та розглянути її.

Як зазначили у Мінреінтеграції, протягом 10 днів з часу отримання органом соцзахисту повторної заяви має бути призначена допомога.

Жодна людина не повинна залишитись без державної допомоги, якщо вона має на неї право!

– наголосила віцепрем'єр Ірина Верещук.

Більш того підтвердити своє проживання в регіонах, де тривають бойові дії, чи на тимчасово окупованих територіях можна багатьма способами, і органи соцзахисту не мають права відмовляти в розгляді заяв. Для взяття на облік ВПО реєстрація місця проживання там, звідки відбувається переміщення, не є обов'язковою.



Як підтвердити своє місце проживання при постановці на облік ВПО / Мінреінтеграції

Мінреінтеграції закликало звертатися за наступними номерами, якщо виникають питання щодо виплат або проблеми з ними:

15-48 – цілодобова гаряча лінія з кризових питань;

+38 (096) 078 84 33 – гаряча лінія для дзвінків з-за кордону та з тимчасово окупованих територій, WhatsApp/ Telegram/Viber;

+38 (066) 813 62 39 – гаряча лінія Уповноваженого з питань ВПО.

Чи планує уряд призупиняти виплати ВПО

Керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Чудовський та партнери" Ігор Чудовський зауважив, що зараз припинити виплати можуть лише тим внутрішньо переміщеним особам, які стали на облік ВПО після 24 лютого 2022 року, та у тих регіонах, де вже припинились активні бойові дії. А от надалі виплачувати допомогу мають лише тим особам, у регіоні яких ще тривають активні бойові дії. Це також стосується українців, що стали на облік ВПО ще з 2014 року.

Інших обмежень у виплатах ВПО наразі не оголошено, хоча, враховуючи економічну ситуацію в Україні, цілком можливо очікувати на зменшення видатків бюджету на виплати ВПО,

– зауважив він.

За словами Владислава Мартинчука, адвоката судової практики юридичної консалтингової компанії "Де-Юре", держава не анонсувала згортання програм допомоги внутрішньо переміщеним та іншим особам, постраждалим внаслідок війни, й таке зменшення найближчим часом є малоймовірним.

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