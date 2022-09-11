Некоторые внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые пытались оформить помощь через Дію до 30 апреля, так ее и не получили. Поэтому в Министерстве реинтеграции подчеркнули, что они могут подать повторное заявление.

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Ни один человек не останется без помощи

Это ВПЛ могут сделать удобным для себя способом: либо лично обратиться в орган соцзащиты, либо отправить заявление по почте. И даже если человек не может подтвердить подачу первого заявления до 30 апреля, органы соцзащиты обязаны принять повторное заявление и рассмотреть его.

Как отметили в Минреинтеграции, в течение 10 дней с момента получения органом соцзащиты повторного заявления должна быть назначена помощь.

Ни один человек не должен остаться без государственной помощи, если он имеет на нее право!

– подчеркнула вице-премьер Ирина Верещук.

Более того, подтвердить свое проживание в регионах, где продолжаются боевые действия, или на временно оккупированных территориях можно многими способами, и органы соцзащиты не имеют права отказывать в рассмотрении заявлений. Для взятия на учет ВПЛ регистрация места жительства там, откуда происходит перемещение, не является обязательной.



Как подтвердить свое место жительства при постановке на учет ВПЛ/Минреинтеграции

Минреинтеграции призвало обращаться по следующим номерам, если возникают вопросы выплат или проблемы с ними:

15-48 – круглосуточная горячая линия по кризисным вопросам;

+38 (096) 078 84 33 – горячая линия для звонков из-за границы и с временно оккупированных территорий, WhatsApp/Telegram/Viber;

+38 (066) 813 62 39 – горячая линия Уполномоченного по ВПЛ.

Планирует ли правительство приостанавливать выплаты ВПЛ

Управляющий партнер Адвокатского объединения "Чудовский и партнеры" Игорь Чудовский отметил, что сейчас прекратить выплаты могут только тем внутренне перемещенным лицам, которые стали на учет ВПЛ после 24 февраля 2022 года, и в тех регионах, где уже прекратились активные боевые действия. А вот в дальнейшем выплачивать пособие должны только тем лицам, в регионе которых еще продолжаются активные боевые действия. Это также касается украинцев, вставших на учет ВПЛ еще с 2014 года.

Других ограничений в выплатах ВПЛ пока не объявлено, хотя, учитывая экономическую ситуацию в Украине, вполне возможно ожидать уменьшения расходов бюджета на выплаты ВПЛ,

– заметил он.

По словам Владислава Мартынчука, адвоката судебной практики юридической консалтинговой компании "Де-Юре", государство не анонсировало сворачивание программ помощи внутренне перемещенным и другим лицам, пострадавшим в результате войны, и такое уменьшение в ближайшее время маловероятно.

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