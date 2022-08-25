Украинцы-переселенцы, вернувшиеся домой, больше не смогут получать денежную помощь. Об изменениях с 1 сентября подробнее расскажет 24 канал.

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Какие выплаты получают переселенцы

С 3 марта 2022 года в Украине была введена ежемесячная помощь для внутренне перемещенных лиц.

Украинцы, вынужденно покинувшие место постоянного проживания из-за полномасштабного вторжения, получают помощь от государства:

в размере 3 тысячи гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью;

в размере 2 тысяч гривен на каждое другое лицо старше 18 лет.

Какие изменения запланированы с 1 сентября

Переселенцы и дальше будут получать государственные выплаты. До этого их платили все зарегистрированные ВПЛ, но теперь правила изменились.

Так, с сентября денежную помощь будут получать:

граждане, перемещенные на территории, где ведутся активные боевые действия;

ВПЛ, которым разрушили или повредили жилье.

Украинцы повторно получат финансовую помощь

Переселенцы, не получившие помощь весной 2022 года, могут во второй раз подать заявки до 1 октября. Предусмотрена помощь в размере 2 000 – 3 000 гривен.

Кроме переселенцев с 2022 года, в список вошли украинцы, имевшие статус переселенца с 2014 года. Весной деньги им не выплачивались.

Право на выплаты имеют также лица, которые повторно переместились с временно оккупированной территории Украины, территории территориальных общин, расположенных в районах боевых действий или которые находятся во временной оккупации после 24 февраля.

Как подать заявление

В постановлении Правительства говорится о том, что если внутренне перемещенное лицо подало заявление до 30 апреля 2022 года через Дию, но не получило деньги в течение указанного времени, должно:

Обратиться лично или по почте в орган социальной защиты населения с заявлением.

Подать сохраненную информацию, подтверждающую факт подачи через Портал Дия заявления ранее. Такое заявление можно подать до 1 октября 2022 года.

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