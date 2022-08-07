Хто зараз має право отримувати виплати як ВПО та чи буде держава скорочувати списки тих, хто зможе робити це надалі – сайту 24 каналу ексклюзивно розповіли експерти.

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Важливо знати! Майже 2,3 мільйона внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які стали переселенцями через повномасштабну війну росії проти України, загалом отримали від уряду близько 17,2 мільярда гривень.

Чи буде уряд призупиняти виплати для ВПО

Владислав Мартинчук, адвокат судової практики ЮКК "Де-Юре", пояснив, держава не анонсувала згортання програм допомоги внутрішньо переміщеним та іншим особам, постраждалим внаслідок війни, й таке зменшення найближчим часом є малоймовірним.

Проте, із плином часу та подовженням війни, фінансові резерви країни вичерпуються, що теоретично може призвести до перебоїв у здійсненні виплат. Разом з тим, соціальна підтримка населення є одним із критичних напрямів діяльності держави в умовах війни, у зв'язку з чим не слід очікувати радикальних змін в цій сфері, зокрема зупинення допомоги переселенцям,

– зауважив Мартинчук.

Поки що держава не згортає програми фінансової допомоги ВПО / Колаж сайту 24 каналу

Ігор Чудовський, керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Чудовський та партнери", зауважив, що зараз припинити виплати можуть лише тим внутрішньо переміщеним особам, які стали на облік ВПО після 24 лютого 2022 року, та у тих регіонах, де вже припинились активні бойові дії. А от надалі виплачувати допомогу мають лише тим особам, у регіоні яких ще тривають активні бойові дії. Це також стосується українців, що стали на облік ВПО ще з 2014 року.

Інших обмежень у виплатах ВПО наразі не оголошено, хоча, враховуючи економічну ситуацію в Україні, цілком можливо очікувати на зменшення видатків бюджету на виплати ВПО,

– зауважив Чудовський.

Хто зараз може отримати виплати

Надія Грищенко, адвокатка, юристка Ario Law Firm, нагадала, що грошова допомога ВПО надається відповідно до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабміну №332 (від 20 березня 2022 року). Але слід розуміти, що протягом останніх місяців до цього документу вносилися зміни та доповнення. І починаючи з 01 травня 2022 року, перелік внутрішньо переміщених осіб, яким виплачується щомісячна допомога, дійсно скоротився.

Для того, щоб отримати кошти, потрібно належати хоча б до однієї з наступних категорій:

евакуюватися з тимчасово окупованої країною-агресором російською федерацією території України;

евакуюватися з території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);

допомогу можуть отримати ВПО, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження, і які подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (Дія), або за умови подання документального підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією рф.

Для певних категорій ВПО виплати можуть скасувати / Фото 24 канал

Станом на 01 липня 2022 року до оновленого Переліку входить 9 областей. Це територіальні громади Донецької, Харківської, Дніпропетровської, Луганської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської областей. Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, продовжать отримувати грошову допомогу від держави,

– пояснила Надія Грищенко.

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