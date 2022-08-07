Кто сейчас имеет право получать выплаты как ВПЛ и будет ли государство сокращать списки тех, кто сможет делать это в дальнейшем – сайту 24 канала эксклюзивно рассказали эксперты.

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Важно знать! Почти 2,3 миллиона внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), ставших переселенцами из-за полномасштабной войны россии против Украины, в общей сложности получили от правительства около 17,2 миллиарда гривен.

Будет ли правительство приостанавливать выплаты для ВПЛ

Владислав Мартынчук, адвокат судебной практики ЮКК "Де-Юре", пояснил, что государство не анонсировало сворачивание программ помощи внутренне перемещенным и другим лицам, пострадавшим в результате войны, и такое уменьшение в ближайшее время маловероятно.

Однако с течением времени и продлением войны финансовые резервы страны исчерпываются, что теоретически может привести к перебоям в осуществлении выплат. Вместе с тем, социальная поддержка населения является одним из критических направлений деятельности государства в условиях войны. В связи с чем не следует ожидать радикальных изменений в этой сфере, в частности остановки помощи переселенцам,

– заметил Мартынчук.

Пока государство не сворачивает программы финансовой помощи ВПЛ / Коллаж сайта 24 канала

Игорь Чудовский, управляющий партнер Адвокатского объединения "Чудовский и партнеры", отметил, что сейчас прекратить выплаты могут только тем внутренне перемещенным лицам, которые стали на учет ВПЛ после 24 февраля 2022 года, и в тех регионах, где уже прекратились активные боевые действия . А вот в дальнейшем выплачивать пособие должны только тем лицам, в регионе которых еще продолжаются активные боевые действия. Это также касается украинцев, вставших на учет ВПЛ еще с 2014 года.

Других ограничений в выплатах ВПЛ пока не объявлено, хотя, учитывая экономическую ситуацию в Украине, вполне возможно ожидать уменьшения расходов бюджета на выплаты ВПЛ,

– заметил Чудовский.

Кто сейчас может получить выплаты

Надежда Грищенко, адвокат, юрист Ario Law Firm, напомнила, что денежная помощь ВПЛ предоставляется в соответствии с Порядком предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам, утвержденного постановлением Кабмина №332 (от 20 марта 2022 года). Но следует понимать, что в последние месяцы в этот документ вносились изменения и дополнения. И начиная с 01 мая 2022 года перечень внутренне перемещенных лиц, которым выплачивается ежемесячное пособие, действительно сократился.

Для того чтобы получить средства, нужно принадлежать хотя бы одной из следующих категорий:

эвакуироваться с временно оккупированной страной-агрессором российской федерацией территории Украины;

эвакуироваться с территории территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке);

помощь могут получить ВПЛ, в которых жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения, и которые подали до 20 мая 2022 заявку на возмещение соответствующих потерь, в частности через Единый государственный вебпортал электронных услуг (Действие), или при условии предоставления документального подтверждения от органов местного самоуправление факта повреждения/уничтожения недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией РФ.

Для определенных категорий ВПЛ выплаты могут отменить / Фото 24 канал

По состоянию на 01 июля 2022 в обновленный Перечень входит 9 областей. Это территориальные общины Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Сумской, Черниговской областей. Все внутренне перемещенные лица, переместившиеся из этих регионов, продолжат получать денежную помощь от государства,

– объяснила Надежда Грищенко.

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