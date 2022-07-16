Про те, кого будуть стосуватися ці законодавці зміни, як відбуватиметься процедура списання кредиту та чи зможуть у банках відмовити в цьому – розповідає сайт 24 каналу.

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Хто зможе подати заявку за замороження чи списання кредиту

9 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №7441-1 "Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів щодо підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії росії". Законопроєкт передбачає заморозку кредиту, а також списання заборгованості.

Марина Семенова, адвокатка адвокатського бюро "ЮФ "Семенова і Партнери", кандидатка юридичних наук, розповіла, що подати заяву мають право:

особи, які придбали новозбудоване нерухоме майно (квартира, інше житлове приміщення в будівлі, об'єкт незавершеного будівництва);

особи, які є позичальниками за договором про споживчий кредит або іншим договором, предметом забезпечення за яким є нерухоме майно (квартира, інше житлове приміщення в будівлі, приватний житловий будинок, садовий та дачний будинки, об’єкт незавершеного будівництва) або автомобіль.

Подати заяву можна в період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після дня його припинення або скасування особисто або через представника.

Звертатися з заявою зможуть не тільки ті позичальники нерухоме майно або автомобіль яких залишилися на тимчасово окупованій території, а також ті, чиє майно розташоване на підконтрольній Україні території, але було пошкоджене або зруйновано внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації,

– пояснила Марія Семенова.

Ігор Ясько, керуючий партнер ЮК Winner, додав, що з тексту законопроєкту випливає, що подати заявку зможуть люди майно яких було або на окупованій території, або пошкоджено, або знищено.

Знищене житло повинно відповідати певним критеріям для списання чи заморозки кредиту / Фото Getty Images

Тому жителі Ірпеня, квартира яких знищена чи пошкоджена, мають право написати заяву. Позичальник (його представник), нерухоме майно / автомобіль якого перебуває на підконтрольній території України, зобов'язаний подати підтвердні документи одночасно із заявою,

– зауважив Ясько.

Адвокат Ігор Тетеря зазначив, що для можливості звернення з такою заявою придбане в кредит майно має відповідати наступним критеріям:

Воно має бути знищеним внаслідок військової агресії рф;

житло має бути не більшим ніж 140 квадратних метрів для квартири й 250 квадратних метрів для будинку;

об'єм двигуна автівки не повинен перевищувати 2500 кубічних сантиметрів;

такі житло або автомобіль мають бути єдиними для заявника;

станом на 23.02.2022 року не повинно бути заборгованості за кредитом;

метою отримання кредитних коштів повинно бути придбання відповідного житла чи автомобіля.

Чи зможуть кредитори відмовити

Ігор Ясько уточнив, що кредитори зможуть відмовляти, наприклад, якщо позичальник не зможе подати заяву в строк: у період дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після дня його припинення або скасування. Або якщо позичальник не зможе надати кредитору підтвердні документи не пізніше ніж протягом 90 днів після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Володимир Фогель, адвокат адвокатського бюро "ЮФ "Семенова і Партнери", зазначив, якщо говорити про призупинення сплати грошового зобов’язання, то проєктом Закону № 7441-1 встановлено обов'язок кредитора задовольнити заяву позичальника про призупинення сплати грошового зобов’язання в перший наступний за днем подачі заяви робочий день. Але вказані деякі особливості розгляду цієї заяви.

Так, у разі, якщо майно перебуває на тимчасово окупованої території позичальник зобов'язаний надати необхідні документи не пізніше ніж протягом 90 днів після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Тому відмовити в задоволені такої заяви кредитор не має права. Але, якщо позичальник не надасть підтверджуючі документи у встановлений строк, він повинен буде сплачувати кредит в повному обсязі. Що стосується пошкодженого або зруйнованого майна, яке знаходиться на підконтрольної території, підтверджуючі документи необхідно подати разом із заявою про призупинення сплати грошового зобов'язання. Якщо цього не зробити, у задоволенні заяви буде відмовлено,

– пояснив Фогель.

Переліку необхідних документів поки немає / Фото Getty Images

Які документи має подати позичальник

Ігор Тетеря зауважив, що навіть орієнтовного переліку необхідних документів законопроєкт не наводить – що може дати можливість кредиторам відмовляти заявникам на тій підставі, що не надано всього пакету документів та/або не доведено відповідність майна необхідним критеріям.

Вірогідно, необхідний перелік документів буде зазначено у підзаконних актах, розроблених Кабміном, якому в законопроєкті доручено привести свої нормативні акти у відповідність до цього закону та розробити нові на його виконання. Наскільки перелік таких документів буде детальним і чи буде він взагалі, покаже час,

– сказав адвокат.

Чи будуть кредити повністю списані

Марина Семенова пояснила, що питання щодо звільнення позичальника від сплати кредиту залежить від того, на якій території та в якому стані воно знаходиться:

якщо майно розташоване на окупованій території, кредитор звільняє позичальника від обов'язку сплати грошового зобов'язання з робочого дня, наступного за днем подачі заяви;

у разі пошкодження або зруйнування майна кредитор звільняє позичальника від обов'язку сплати грошового зобов'язання, з робочого дня, наступного за днем подачі заяви з підтвердними документами, до моменту отримання позичальником від держави за знищене внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації нерухоме майно та подальшого врегулювання відносин з кредитором.

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