Выплаты будут осуществляться из областного бюджета в рамках региональной программы "Забота". Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Виктор Микита.

К теме Что делать переселенцам, не получившим помощь от государства

Кто может получить денежную благодарность

4 000 гривен могут получить те закарпатцы, которые в сентябре или октябре безвозмездно приютят вынужденных переселенцев на месяц и дольше.



К слову, во вторник, 6 сентября, Правительство при содействии Минреинтеграции заключило обновленный Меморандум с Обществом Красного Креста Украины. Инициатива позволит увеличить финансирование на компенсации людям, предоставившим временное жилье внутренне перемещенным лицам в рамках программы "Убежище".

С 1 октября в Украине увеличат выплаты за убежище ВПЛ

С 1 октября владельцы жилья, разместившие у себя ВПЛ, будут получать 900 гривен вместо 450 гривен за каждого переселенца в месяц.

Напомним, чтобы их получать нужно:

Зарегистрировать свое жилье на сайте "Убежище".

В тот же день, не позднее следующего после регистрации, подать заявление в органы местного самоуправления. В нем нужно указать имя и отчество каждого из размещенных лиц и добавить копии идентификационных документов.

Если количество ВПЛ, которым вы предоставляете убежище, меняется или люди уезжают – нужно подать заявление с актуальными сведениями в этот же день.

Чтобы человек, приютивший такое лицо, смог получить выплату, статус ВПЛ должен быть подтвержден справкой.

К теме – детали о сервисе для поиска бесплатного жилья "Убежище": смотрите видео