Сьогодні компенсація за прихисток біженців становить 450 грн на місяць за кожну особу, яку прихистили, а з 1 жовтня вона збільшиться вдвічі. Відтак ці суми збільшують прибутки сімей.

Важливо ВПО можуть подати повторні заявки на виплати до 1 жовтня: що для цього потрібно

У Мінреінтеграції відреагували на запити громадян

Через це багато хто з учасників програми "Прихисток" телефонували на гарячі лінії Мінреінтеграції, адже серед них немало тих, хто оформлює субсидії на житлово-комунальні послуги. Їх розмір, як відомо, залежить від сукупного доходу сім’ї.

Щоб ці доходи не зменшили розмір субсидії, у відповідь на численні звернення громадян Мінреінтеграції ініціювало зміни до законодавства, а Мінсоцполітики розробило їх. За задумом, при нарахуванні субсидій компенсація за прихисток внутрішніх переселенців не буде обчислюватися як отриманий дохід.

Ухвалення запропонованих змін Кабміном виправить ситуацію – компенсацію за розміщення переселенців не враховуватимуть до сукупного доходу сім'ї, і власники житла зможуть претендувати на допомогу від держави на оплату житлово-комунальних послуг,

— йдеться у повідомленні.

Пакет цих змін найближчим часом буде внесено на розгляд Кабінету Міністрів України.

Як українцям, що прихистили ВПО, отримати допомогу від Червоного Хреста

Червоний Хрест виплачує фінансову допомогу тим небайдужим українцям, які дали прихисток переселенцям. Щоб її отримати, потрібно:

Зареєструвати своє житло на сайті "Прихисток".

Того ж дня, не пізніше наступного після реєстрації, подати заяву до органів місцевого самоврядування. В ній потрібно вказати ім'я та по батькові кожної з розміщених осіб та додати копії документів, що посвідчують їхні особи.

Якщо кількість ВПО, яким ви надаєте прихисток, змінюється або люди виїжджають – потрібно подати заяву з актуальними відомостями в цей же день.

Важливо! Щоб людина, яка прихистила таку особу, змогла отримати виплату, статус ВПО має бути підтверджено довідкою.

Після цього протягом 5 днів органи місцевої влади можуть перевірити кількість переселенців та їхні дані, а також чи безплатно вони проживають, і якщо всі дані підтвердяться, то фінансову допомогу перерахують на банківський рахунок через платіжну систему PrivatMoney.

До теми – деталі про сервіс для пошуку безкоштовного житла "Прихисток": дивіться відео