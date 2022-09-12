Сегодня компенсация за убежище беженцев составляет 450 грн в месяц за каждое лицо, которое приютили, а с 1 октября она увеличится вдвое. Следовательно, эти суммы увеличивают доходы семей.

Важно ВПЛ могут подать повторные заявки на выплаты до 1 октября: что для этого нужно

В Минреинтеграции отреагировали на запросы граждан

Поэтому многие участники программы "Прихисток" звонили на горячие линии Минреинтеграции, ведь среди них немало тех, кто оформляет субсидии на жилищно-коммунальные услуги. Их размер, как понятно, находится в зависимости от совокупного дохода семьи.

Чтобы эти доходы не уменьшили размер субсидии, в ответ на многочисленные обращения граждан Минреинтеграции инициировало изменения в законодательство, а Минсоцполитики разработало их. По замыслу, при начислении субсидий компенсация за приют внутренних переселенцев не будет исчисляться как полученный доход.

Принятие предложенных изменений Кабмином исправит ситуацию – компенсацию за размещение переселенцев не будут учитывать в совокупный доход семьи, и собственники жилья смогут претендовать на помощь от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг,

– говорится в сообщении.

Пакет этих изменений в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Кабинета Министров Украины.

Как украинцам, приютившим ВПЛ, получить помощь от Красного Креста

Красный Крест выплачивает финансовую помощь тем неравнодушным украинцам, которые приютили переселенцев. Чтобы ее получить, нужно:

Зарегистрировать свое жилье на сайте "Прихисток".

В тот же день, не позднее следующего после регистрации, подать заявление в органы местного самоуправления. В нем нужно указать имя и отчество каждого из размещенных лиц и добавить копии документов, удостоверяющих их лица.

Если количество ВПЛ, которым вы предоставляете убежище, меняется или люди уезжают – нужно подать заявление с актуальными сведениями в этот же день.

Важно! Чтобы человек, приютивший такое лицо, смог получить выплату, статус ВПЛ должен быть подтвержден справкой.

После этого в течение 5 дней органы местной власти могут проверить количество переселенцев и их данные, а также бесплатно ли они проживают, и если все данные подтвердятся, то финансовая помощь будет перечислена на банковский счет через платежную систему PrivatMoney.

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