Газоны, цветы и городские луга: как правильно озеленить улицы Львова

функциональное озеленение влияет на климат в городе и на самочувствие человека. Правда, озеленять территории нужно правильно. Экологи собрали наиболее эффективные советы для этого процесса.

Функциональное – звучит серьезно и строго, но на самом деле речь идет о наиболее естественном пути озеленения в городах.

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"Обычно у нас высаживаются или однолетние растения или группы растений, не присущие нашей местности. Якобы красиво и чисто - но дисфункционально. Во время озеленения городов следует использовать природоориентированные решения - именно они будут наиболее функциональными", - говорит член ОО "Плато" и соучредитель пространства городского садоводства "Рассадник" Николай Рябика.

Какие решения в озеленении являются природоориентированными? Это многоярусное озеленение, луговые газоны, дождевые сады, клумбы непрерывного цветения и т.д.

Какие функции выполняет такое озеленение? Повышает качество воздуха, задерживает в почве влагу и останавливает эрозию, уменьшает "тепловые острова", способствует увеличению количества насекомых-опылителей, милых ежиков и прытких ящериц, поддерживает многообразие птиц в городе и просто улучшает настроение людей и побуждает больше гуля.

Рассмотрим многоярусное озеленение. Оно заключается в том, говорит Николай Рябика, чтобы не высаживать однолетние растения да еще под линейку, а формировать группы из многолетних растений разного уровня: деревьев, кустов, травянистых растений.



Улица Римлянина во Львове / Фото из открытых источников

"В таких группах растения более устойчивы и живут дольше, чем одна древесина на скошенном стерильном газоне. Кроме улучшения качества воздуха, такое озеленение дает больше затененной площади, меньше эрозии почв и поддерживает биоразнообразие - таким образом мы увеличиваем фонд города", - объясняет Николай Рябика. .

Кроме того, добавляет он, многоярусное озеленение помогает в борьбе с таким явлением, как парковка на газонах – в высокую траву и в кусты просто не уедешь.

"Это лишь одно из природоориентированных решений в озеленении. Мы можем также использовать дождевые сады или канавы, секции живых изгородей, которые повышают качество воздуха и являются местом для размножения птиц, ежей и т.д.", - добавляет Николай Рябика.



Улица Руданского во Львове / фото Александра Шутюка

Важным, особенно во время войны, является то, что природоориентированные решения помогают сэкономить ресурсы. К примеру, чтобы вырастить однолетние цветы для городских клумб, нужно потратиться на теплицы, их обогрев, полив, использовать человеческое время. А в итоге эти цветы проживут на клумбе около трех месяцев. Затем – город вкладывает ресурс в уборку.

"Нужно мыслить стратегически и переходить на использование многолетних растений и многофункциональных групп. Кроме эстетики, мы будем иметь еще много преимуществ и для человека, и для окружающей среды", - говорит Николай Рябика.

Страх и ненависть на моногазоне

Территории под газоны занимают почти половину территории Львова. Они имеют важную функцию, рассказывает Николай Рябика, – поглощают воду, место для размножения биоразнообразия, способствуют снижению температуры.

"Но наиболее часто встречающиеся моногазоны, которые, к тому же, постоянно подкашиваются, способствуют тому, что наши грунты теряют способность поглощать воду и газоны пересыхают. А еще скашивание влияет на то, что энергия растения идет не в корневую систему, которая разрыхляет почву и она наполняется кислородом, а в стеблевую часть. И снова скашивание. Замкнутый круг", – говорит Николай Рябика.

По данным ОО "Плато", в 2022 году из бюджета Львова на скашивание газонов в районах потратили 18 млн. 849 тыс. 887 грн. Это больше, чем в год перед великой войной. Правда, выглядит не очень рационально?



ОО "Плато" выступает за реже кошения травы во Львове / фото Анжелики Зозули

Альтернативой моногазонам может быть разнотравье, в том числе многолетнее. Такое мнение поддерживает и одна из садоводов Львова Оксана Софиянчук.

"Газоны, скашивающиеся с регулярностью раз в 10-15 дней, в горячее время года нуждаются в поливе, а это – переиспользование воды. Разнотравье скашивается только раз в год и вырастает достаточно высоким, поэтому полив ему не нужен. Корни растений хорошо удерживают воду и даже во время засухи запасов хватает", – объясняет садовница.

Кроме того, травники лучше задерживают пыль и, когда растут между проезжей частью и тротуаром, работают фильтром для очистки воздуха.

Разнотравье на одной из улиц Берлина / фото Елены Босовой

Также разнотравье является источником питания для насекомых-опылителей, которые нужны в городе – иначе некому будет прилететь на балкон, чтобы запылить ваши помидоры. А на моногазонах у этих насекомых нет, чем поживиться.

Больше насекомых в городе? Может людям тогда вообще дома сидеть, чтобы клещи заживо не съели? Объясняем.

Нужно раз и навсегда запомнить, что клещи всегда находятся в окружающей среде. Самые активные они – в тёплый период. Они даже в низкоскошенной траве, даже в почве. Это такое существо, которое может находиться абсолютно везде и выкашивание травы проблему не решает, – говорит Николай Рябика.

В высоких травниках могут существовать естественные враги клещей, которые вполне неплохо их подъедают. Кроме того, в травниках могут жить, например, ящерицы. которым подходит и выкошенный газон", – объясняет Оксана Софиянчук.

А еще разнотравье – это хорошо, добавляет садовница.

Воины света

Чем больше на участке растений, тем качественнее экосистемы там возникают, говорит Николай Рябика. Если на участке всего пять видов, то выпадение одного из них может привести к разрушению всей системы. Когда видов много – например, 55 – тогда система более устойчива, один элемент спокойно заменяется другим.

"Это как закаливание человеческого организма – как только выйти из стерильной среды, можно сильно пострадать от обычного гриппа. Так и с нашей планетой – ей нужно биоразнообразие", – говорит Николай Рябика.

Оксана Софиянчук советует сажать в городах кусты с неядовитыми ягодами, которые зимой спасают птиц от голода, создавать живые изгороди, где могут жить ежи, а также делать «домики» для насекомых. Птицы в экосистеме города, как и ежи, делают так, чтобы добро побеждало зло – то есть уничтожают паразитов и вредителей, некоторые из которых не прочь полакомиться и людьми.

"Инопланетные" захватчики

Итак, все просто? Высаживаем вместо газонной травки побольше всякого разного и наслаждаемся цветением, пением птиц, фырканьем ежей и чистым воздухом. На самом деле нет. «Всякое разное» нужно тщательно фильтровать, чтобы с благими намерениями не уничтожить все живое в зеленых зонах.

"Одна из серьезных проблем мирового уровня – это потеря биоразнообразия. Наибольшей угрозой для биоразнообразия, кроме изменения климата, есть инвазионные виды", – говорит экология из Винницы, исследующая эту тему, Любовь Колосова.

К инвазионным видам в разных регионах Украины относятся амарант, амброзия, борщевик и даже такие красивые и якобы привычные канадский золотушник, ваточник сирийский, дуб красный, робиния псевдоакация и т.д. Специфика инвазионных видов состоит в том, что они очень быстро адаптируются. Если какой-то вид сейчас не представляет угрозы для определенного региона, это не значит, что так будет всегда.



Золотушник (золотарщик) канадский

"В Виннице, например, нет такой проблемы, как ваточник сирийский, но для более южных регионов – это серьезная проблема. А в связи с изменением климата рано или поздно это станет и нашей проблемой, и для западных регионов – тоже", – говорит Любовь Колосова.



Ваточник сирийский

Однозначно отказаться от инвазионных видов не всегда возможно. Во Львове, например, робиния является довольно распространенным деревом, ведь хорошо переносит сложные городские условия. Еще одна причина, почему выбираются эти виды, это то, что привычные для нас ясени или некоторые виды каштанов больше нельзя высаживать.

«Каштаны и ясени, часто бывшие каркасом городского озеленения, болеют, и мы больше не можем их использовать. Управление экологии ЛГС, насколько я знаю, определило острый клен как хрупкий вид, а во Львове часто дует сильный ветер, поэтому это дерево тоже не рекомендовано. Список очень сужается», – объясняет Любовь Колосова.



Робинии на замену сломанному ураганом старому дереву / фото Романа Балука

Экологиня считает, что нужны комплексные исследования для формирования перечня деревьев и других растений, рекомендованных для высадки в городах – на это должен быть запрос и финансирование, ведь занимающиеся озеленением люди не обязаны быть учеными.

А еще, если город решает, высаживать робинии, красный дуб и клен на определенных участках, то он должен обеспечить нераспространение этих видов дальше. Наибольшие пути распространения – вода (дождевая вода во Львове попадает в канализационные стоки, затем – в Полтву, а затем, уже за городом, выбрасывает опасные семена на берега) и воздух. Следовательно, стоит высаживать особи, не продуцирующие семена или хотя бы правильно обрезать продуцирующие. А еще лучше – избегать инвазионных видов совсем и искать альтернативу.

«За рубежом есть уголовная ответственность за распространение инвазионных видов. Некоторые такие виды можно использовать для озеленения участков со сложной плотной застройкой, но только тогда, когда человек может доказать, что он обеспечит нераспространение и предоставит план, как он это будет делать», – говорит Любовь Колосова.

В Украине пока нет законодательной базы, поэтому наши Карпаты зарастают борщевиком, который уничтожает все живое вокруг (хотя его, на самом деле, несложно остановить), восточные и южные регионы страдают аллергией от амброзии, а сельское хозяйство теряет до 30% урожайности из-за амаранта.

Так что делать, чтобы озеленение было и функциональным, и безопасным?

Любовь Колосова советует:

прочитать книгу Алексея Коваленко, автора блога «Вокруг ботаники», «Растения-пришельцы»;

перед покупкой растения проверять, принадлежит ли вид к инвазионным (его можно найти на сайте министерства экологии);

наблюдать за городскими экосистемами и как они распространяются со временем определенные растения;

убирать из своего цветника или не тянуть к нему каждое симпатичное растение, пока не убедитесь, что оно безопасно;

проводить городские разъяснительные мероприятия по борьбе с инвазионными видами растений, толоки – человек хорошо воспринимает информацию, когда сам прилагается, например, физическим участием;

добиваться урегулирования вопроса на законодательном уровне, чтобы робинию или золотушник нельзя было купить в магазине.

Таким образом, некоторые инвазионные растения сами просто выпадут из экосистемы наших городов. Главное – быть внимательными.

«Человек должен нести ответственность за действия своего вида, а основная причина распространения инвазионных видов – это наша деятельность, намеренная или нет», – добавляет Любовь Колосова.

Так что же высаживаем?

Садовница Львова Оксана Софиянчук советует жителям, желающим самостоятельно озеленить свою придомовую территорию, руководствоваться двумя принципами. Во-первых, использовать растения, которые выращивали в садах наши мамы, бабки и другие предки – они уже адаптированы к нашим условиям. Это материал, обычно ходящий от соседа к соседу:

ирисы;

лилейники;

хосты;

звонки;

флоксы;

пионы;

бархатцы;

барвинок;

плющ.

Ирисы во Львове / фото с сайта Ирины Лукавой

Второе правило – выбирайте растения под условия, в которых они будут расти. Самый главный фактор здесь – освещение. Почву можно подкормить, дренировать, подкислить или защелкнуть, а с инсоляцией ничего не поделаешь. Поэтому хосты и барвинок сажаем в тень, пионы, бархатцы, лилейники – на солнце. И есть цветущий садик под окнами, что радует нас и соседей.

Барвинок хорошо растет и в тени.

Впрочем, есть некоторые исключения. К примеру, самшит, которому 300 лет прекрасно жилось в Украине. В 2018 году здесь появился его естественный враг – самшитная огневка, просто съедающая это любое сердце растение. Бороться с ней можно только ядохимикатами, поэтому садоводы не рекомендуют сейчас обращаться в самшит. Помним и о «захватчиках» – ими во Львове, по словам Оксаны Софиянчук, есть золотушник и горчак сахалинский (название будто говорит само за себя).



Горчак (гречка) сахалинский

Следует также сажать кусты с неядовитыми ягодами для птиц:

кизил горизонтальный;

шиповник;

кустовый боярышник.

А еще – создавать места, где насекомые могут зимовать – домики или просто связные соломы, трубчатых высушенных растений, коробки с шишками на открытом пространстве.

Для общественных пространств городская садовница советует выбирать стойкие, малоуходные, декоративные на протяжении всего сезона растения, которые дают лиственную массу, цветы, питание для насекомых-опылителей. Также хорошо сажать лиственные деревья, имеющие свой сезонный цикл, из хвойных – пихту или растущие кустом горные сосны на случай, когда мало места. В то же время следует помнить, что жители не могут самостоятельно высаживать деревья даже на придомовой территории – нужно разрешение садовода района. К садоводам можно обращаться также за советами и консультациями по озеленению и уходу за растениями, планировке сада или газона.

Опыт львовян

Активистка и член правления ОО «Плато» Александра Чучко рассказывает, как они с мамой – пермакультурной дизайнером, соседями и друзьями озеленяли свою улицу Княгини Ольги.

Команда с проектом сада непрерывного цветения в 2021 году победила в конкурсе от городского совета «Озелены мою улицу». Закупка и высадка растений вместе с соседями были положительными процессами, вспоминает активистка. Но община несколько перестаралась и список растений получился слишком разнообразным.

«Нужно было остановиться на нескольких видах, и чтобы они были антивандальными, стойкими, малоуходными и все равно пригодными для композиции и зонирования. В начале у нас один за другим украли кусты лаванды, маленькие туи, ведь территория – не под окнами, да еще и дорогой на даче», – вспоминает Александра Чучко.

Высадка сада непрерывного цветения на ул. Княгини Ольги в рамках проекта "Озелены мою улицу" (фото Александры Чучко)

Кроме того, сад не был на чьем-то балансе, в ОСМД не проговорили уход. А когда началось полномасштабное вторжение, то еще и многие уехали. Так что некоторые растения пропали.

«Потом произошла самая неприятная история. Рядом идет стройка. Там начали прокладывать коммуникации и вырыли огромный ров на озелененном нами участке, хотя мы с главой ОСМД заранее смотрели кадастровые карты и карты коммуникаций, чтобы там ничего не было. К сожалению, часть растений пропала в этом сражении», – рассказывает Александра Чучко.

Сейчас в саду есть сакуры, сирень, самшит, некоторые другие растения, а Александра и ее соседи считают свой опыт положительным и поучительным, ведь он объединил их, повысил доверие, укрепил коммуникацию и научил творить вместе.

«Это полезно и психологически, когда мы берем ответственность за среду и заботимся не только о том, что в квартире, но и о местах, по которым идем на работу, гуляем с собакой. Это общая ответственность. Город не может знать всех потребностей людей – должна быть их инициатива. Власть поощряет, дает инструменты – поэтому нужно этим пользоваться. И быть в следующий раз мудрее», – добавляет Александра Чучко.

Новая мода и культура

Не все считают многоярусное озеленение – хорошим, не каждому важно, живут ли рядом птицы, а многим непонятно, почему красивые растения называют инвазионными и чем они вредят.

«Просветительская кампания должна состоять из маленьких шагов и проходить на разных уровнях. О биоразнообразии, функциональном озеленении нужно начинать говорить еще в заведениях детского образования. Формирование сознания нового поколения – важно. Легче общаться с детьми и менять их видение, чем со взрослыми», – считает Любовь Колосова.

Николай Рябика добавляет, что, по его мнению, прежде всего нужно работать с массмаркетом, навязывающим условные «туи» и вокруг них.

«На локальном и государственном уровнях можно способствовать бизнесу в том, чтобы он предлагал более широкий спектр растений и прививал людям вкус к каким-то другим форматам, кроме того. Можно создавать городские программы, когда людям дарят растения. Например, коммунальные, общественные или даже частные пространства по заказу города выращивали растения из предоставленных семян и могли бы дарить или недорого продавать их ОСМД. Почему бы нет? Надо пофантазировать», – говорит он.

Кроме того, город должен позаботиться о перечне растений, которые рекомендовано высаживать во Львове, обосновать их пользу и присоединиться к софинансированию процесса, как это происходит, например, с реставрацией ворот.

Оксана Софиянчук считает, что жители преимущественно негативно относятся к разнотравью, потому что непокошенный травник для них – символ неухоженности. Чтобы принять новый и полезный формат, нужна удивление.

У нас был прецедент со злаками и клумбами новой волны. Когда мы заложили клумбу под балконом городского головы на площади Рынок, над нами все смеялись, мол, что за сорняки вы посадили? Прошло два года и теперь я слышу от жителей: "О, а посадите такое, как под окном у Андрея Ивановича?" Люди привыкли, и это стало модным. Так же, я уверена, будет и с разнотравьем», – говорит Оксана Софиянчук.



Клумба "новой волны" на площади Рынок.

В этом году во Львове будет несколько экспериментальных участков в каждом районе. Так, «мавританский газон» будет у мемориала Героям Небесной сотни, в сквере Кульчицкой, на Сыхове и, возможно, на проспекте Свободы и других локациях.

"Мы хотим сделать несколько участков для пропаганды городских луков, которые будут выглядеть идеально и в которые жители будут ходить фотографироваться. Тогда через год-два люди перестанут писать на горячую линию "покосите траву", и мы сможем запустить процесс по всему городу", – говорит Оксана. Софиянчук.