Били током и говорили, что это "звонок Путину": в ООН рассказали, как оккупанты пытают пленных

В понедельник, 20 марта, Независимая международная комиссия по расследованию нарушений в Украине представит Совету ООН по правам человека свои выводы по поводу пыток украинцев со стороны оккупантов. В частности, в докладе речь идет о "сессиях по денацификации".

"Сессия по денацификации", которую оккупанты заставляют проходить украинцев, состоит из жестоких побоев и пыток. В частности, Независимой комиссии известно о том, что пленных подвергали поражению током с помощью военного телефона, который российские палачи называли также "звонком Путину".

Обратите внимание Пил из луж и ел крошки: в подвале под Бахмутом нашли пленного украинского бойца Гордеева

Как россияне пытают украинцев

В отчете комиссии говорится о задокументированных случаях пыток в Черниговской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской, Сумской и Запорожской областях и на территории России. В большинстве случаев россияне пытали мужчин, а жертвами пыток становились как военнопленные, так и гражданские.

Особенно жестокие пытки применялись в отношении действующих или бывших военнослужащих украинских вооруженных сил и связанных с ними лиц, в том числе их родственников. Жертвами пыток также стали местные чиновники, правоохранители, работники Запорожской АЭС, гражданские лица с проукраинскими взглядами,

– говорится в докладе.

Целью пыток определено получение информации об ВСУ, признании или принуждении к сотрудничеству. Часто длительные пытки россияне совмещают с допросами. Жертвам завязывали руки или надевали наручники, завязывали ноги и глаза. Пленных россияне называют "фашистами", "нацистами" и "террористами" и отправляют их на "сессии по денацификации" – то есть жестоко избивают.

В первые недели вооруженного конфликта, во время пребывания во временных местах содержания в Украине, жертвы рассказывали об избиении прикладами или дубинками, применении к ним электрошокеров, изнасиловании и длительном пребывании на холоде. В некоторых случаях пытки сопровождались казнями,

– говорится в докладе.

Одним из основных методов пыток россиян является военный телефон "тапик", подключенный к электрическому кабелю с зажимами на ногах, пальцах или половых органах мужчин. Эту пытку оккупанты называют "звонками Путину" или "звонками Ленину". Также россияне подвешивают пленных со связанными руками и используют полиэтиленовые пакеты для удушения. Многие жертвы пыток были свидетелями смертей других жертв россиян.

Пытки за украинский язык

Те, кого отправляют на заключение в Россию, в первую очередь проходят "процедуру приемки" – поражение электрошокерами, избиение дубинками, удушение полиэтиленовыми пакетами и принудительное обнажение на глазах других. Комиссия рассказывает также о конкретном случае, о котором свидетельствовал бывший пленник – сначала его избили за то, что он говорил на украинском языке, а затем за то, что он не знал слов российского гимна.

Еще одна пленная рассказала, что теряла сознание во время избиения, а оккупанты приводили его в чувство и продолжали избивать.

Направление такого отношения на конкретные категории лиц и последовательное использование одних и тех же методов пыток в нескольких областях Украины, которые российская власть контролировала в течение длительного периода времени, позволило Комиссии заключить, что российская власть применяла пытки систематически и повсеместно. Эти обстоятельства, включая элементы планирования и имеющиеся ресурсы, указывают на то, что российские власти могли совершить пытки, которые являются преступлениями против человечества,

– говорится в выводах комиссии.

Независимая комиссия продолжит расследование пыток со стороны россиян по отношению к украинцам, в частности, для выяснения того, были ли они направлены на поддержку определенной политики в этом отношении.