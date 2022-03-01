Какие аптеки работают в Киеве во время войны: онлайн карта

В Киевской городской госадминистрации разработали специальное приложение, которое показывает рабочие аптеки во время военного положения.

Карту аптек, которые сейчас работают в столице, создали в цифровой трансформации Киева. Об этом рассказал ее руководитель и заместитель Виталия Кличко Петр Оленич.

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Также на карте можно посмотреть есть ли инсулин в аптеке.

Какие аптеки работают в Киеве сейчас

Карту можно найти вот здесь. Также она доступна в приложении Киев Цифровой.

Оленич добавил, что список аптек будет пополняться.



Работающие аптеки Киева / Скриншот Оленича

Берегите себя и своих близких. Слава Украине,

– написал Петр Оленич.

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