Любые бумаги вроде меморандумов не являются гарантиями безопасности – мы давно это понимаем. Единственные наши гарантии – это наращивание вооруженных и технологических мощностей, необходимых Украине для того, чтобы себя защитить.

Какие гарантии безопасности нужны Украине?

О чем идет речь? Прежде всего, об американском оружии. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Если Украина получит от США оружия на 90 миллиардов долларов, как анонсировал Владимир Зеленский, это будет гарантией, что на нас не нападут, потому что это дорого обойдется агрессору. То есть залогом безопасности будут зарубежные инвестиции в наш оборонно-промышленный комплекс и внедрение новых технологий производства оружия, тех же дронов.

Что касается миротворцев, то это важный, но все же недостаточный фактор обеспечения безопасности. Хотя, конечно, любой контингент – это всегда хорошо, потому что означает дополнительные базы для наших военных и подготовки новобранцев.

Но за прошедшие 20 лет лучше всего в миротворческих миссиях показали себя как раз украинцы. Поэтому можем смело заявить, что важнейшие наши ресурс и ответственность – это люди. Эффективные мобилизация и рекрутинг в армию – это не только часть наших гарантий безопасности, но и показатель готовности к борьбе.

Вместо того чтобы надеяться на быстрый и длительный мир с Россией (что само по себе звучит фантастически) лучше поддержать кампанию рекрутинга и вступить в армию. Например, к программе "Контракт 18 – 24" могут присоединяться добровольцы в возрасте от 18 до 24 лет – первые будущие операторы дронов и роботизированных комплексов уже подписали контракты. Это возможность присоединиться к войску на два года, получить миллион гривен и ряд льгот.

Украина не надеется на декларации и уставы – мы сами формируем для себя и гарантии безопасности, и действенные механизмы сотрудничества с западными партнерами. Так, формат "Рамштайн" и наращивание совместных производств дронов и оружия – самые действенные сегодня коалиции.

Мы имеем уникальную ситуацию, когда Украина сама предлагает и формирует новые союзы, которые пока не закреплены на бумаге, и является ключевым звеном обороны Европы. Ведь единственными гарантиями безопасности является наша боеспособность, то есть люди и оружие.