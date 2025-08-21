Будь-які папери на кшталт меморандумів не є гарантіями безпеки – ми давно це розуміємо. Єдині наші гарантії – це нарощування збройних і технологічних потужностей, необхідних Україні для того, щоб себе захистити.

Які гарантії безпеки потрібні Україні?

Про що йдеться? Перш за все, про американську зброю. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Якщо Україна отримає від США зброї на 90 мільярдів доларів, як анонсував Володимир Зеленський, це буде гарантією, що на нас не нападуть, бо це дорого обійдеться агресору. Тобто запорукою безпеки будуть закордонні інвестиції в наш оборонно-промисловий комплекс та впровадження нових технологій виробництва зброї, тих таки дронів.

Щодо миротворців, то це важливий, але все ж недостатній фактор гарантування безпеки. Хоча, звісно, будь-який контингент – це завжди добре, бо означає додаткові бази для наших військових і вишколу новобранців.

Але за минулі 20 років найкраще в миротворчих місіях показали себе якраз українці. Тож можемо сміливо заявити, що найважливіші наші ресурс і відповідальність – це люди. Ефективні мобілізація та рекрутинг до війська – це не лише частина наших гарантій безпеки, а й показник готовності до боротьби.

Замість сподіватися на швидкий і тривалий мир із Росією (що саме по собі звучить фантастично) ліпше підтримати кампанію рекрутингу й стати до війська. Наприклад, до програми "Контракт 18 – 24" можуть приєднуватися добровольці віком від 18 до 24 років – перші майбутні оператори дронів та роботизованих комплексів вже підписали контракти. Це можливість долучитися до війська на два роки, отримати мільйон гривень та низку пільг.

Україна не сподівається на декларації й статути – ми самі формуємо для себе і гарантії безпеки, і дієві механізми співпраці із західними партнерами. Так, формат "Рамштайн" та нарощення спільних виробництв дронів та зброї – найдієвіші сьогодні коаліції.

Ми маємо унікальну ситуацію, коли Україна сама пропонує і формує нові союзи, які поки що не закріплені на папері, та є ключовою ланкою оборони Європи. Адже єдиними гарантіями безпеки є наша боєздатність, тобто люди та зброя.