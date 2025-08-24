34 года назад, вечером 24 августа, Верховная Рада приняла "Акт провозглашения независимости Украины". Кнопку "за" нажали 392 депутата ВР тогдашней УССР, против были только четверо нардепов. На том же заседании Рада объявила о выходе из СССР и создании собственных вооруженных сил.

С тех пор парламент не раз проявлял единство в определяющие для нашей истории моменты, когда нужно было принимать важные решения. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

За принятие Конституции Украины в 1996 году проголосовали 315 народных избранников. А 24 февраля 2022 года 300 из 310 присутствующих в зале нардепов в рекордные сроки проголосовали за введение военного положения на фоне полномасштабной российской агрессии.

Из последних примеров парламентского единства можно вспомнить и голосование за восстановление независимости НАБУ и САП 331 голосом "за" (правда, этой проблемы и не было бы, если бы не другое скандальное голосование депутатов несколькими днями ранее).

К Дню Независимости Украины мы решили вспомнить, когда народные депутаты проявляли больше всего единства за последние 34 года, а также какие решения имели почти единодушную поддержку под куполом Рады.

Мы проанализировали все голосования парламента с момента восстановления независимости Украины, кроме I и II созыва, поскольку данные о тех голосованиях, к сожалению, не опубликованы в открытом доступе.

Когда парламент голосовал конституционным большинством?

С 1999 года и до сих пор Верховная Рада собиралась на голосование более 88 тысяч раз и приняла более 36 тысяч решений. В более чем восьми тысячах случаях решения принимались конституционным большинством – то есть более 300 голосами "за" (эта статистика охватывает и процедурные вопросы).



Когда Рада голосовала конституционным большинством

В частности наибольшее единство наблюдалась в 2008 – 2009 годах при VI созыве Рады, когда парламент принимал решения, которые были связаны с борьбой с последствиями мирового экономического кризиса. Тогда многие решения почти единодушно поддерживали представители разных политических лагерей – от "регионалов" до Блока Тимошенко и "Нашей Украины". Также высокое единство парламент показывал и в начале работы IV созыва, избранного в 2002 году.

Немало голосований с результатом 300+ можно увидеть и в нынешнем IX созыве, в котором впервые одна партия смогла самостоятельно сформировать коалицию. На пике своего единства в 2019 – 2021 годах монобольшинство "Слуги народа" смогло обеспечить быстрое принятие законов в турборежиме.

Впрочем, со временем сплоченность внутри монобольшинства ослабла, а часть депутатов вышла из фракции или стала неформальной оппозицией. Это привело к тому, что голосований конституционным большинством стало значительно меньше, а "слугам" в Раде пришлось искать ситуативные союзы с другими политическими силами.

Примечательно, что в Верховной Раде VIII и IX созыва ни разу не смогли собрать более 400 голосов "за". Частично это можно объяснить тем, что оба эти созыва вынуждены работать в неполном составе – из-за невозможности провести выборы в округах оккупированного Крыма и части Донецкой и Луганской областей. Так, в 2019 году в Раду избрали лишь 423 депутатов из 450, а сейчас их количество сократилось до 397 – наименьшего состава за время нашей независимости.

В то же время за все годы Верховной Раде 517 раз удалось собрать даже более 400 голосов "за". В историю украинского парламентаризма не так много примеров, когда Рада демонстрировала почти единодушную поддержку.

Такие голосования обычно касались решений, выходивших за пределы политической конкуренции и затрагивали общественно важные темы: социальная защита, ликвидация последствий техногенных и природных катастроф, международные обязательства Украины или кадровые назначения стратегического значения.

Какие инициативы в Раде собирали больше всего голосов?

Мы собрали примеры инициатив, ярко демонстрирующих, какие именно вопросы способны объединить зал, вызвав наибольшую поддержку, независимо от политических позиций фракций.

Парламент VI созыва можно считать самым консолидированным. Например, рекордными 446 "за" он поддержал проект закона, который инициировал народный депутат от "Партии регионов" Виктор Турманов. Документ предусматривал дополнительные льготы и социальные гарантии для шахтеров и их семей с целью привлечь новых работников в угольную отрасль.

Еще одним решением парламента VI созыва, которое собрало рекордные 446 голосов, стала поддержка проекта постановления о состоянии и перспективе преодоления последствий Чернобыльской катастрофы. Инициировал его нардеп Анатолий Семинога из партии "Батькивщина".

Постановление обязывало правительство обновить законодательство о социальной защите пострадавших от Чернобыльской катастрофы и развития загрязненных территорий, подготовить программу снятия с эксплуатации ЧАЭС и преобразования объекта "Укрытие" в безопасную систему. Также речь шла о том, чтобы создать реестр пострадавших, обеспечить их жильем и медицинской помощью, развивать зону отчуждения и ввести в действие комплекс "Вектор".

Еще одно социальное решение стало наиболее поддержанным – 442 народных депутата в 2008 году проголосовали за инициативу президента Виктора Ющенко. Речь идет о законе, который обязывал Минсоцполитики ежемесячно обнародовать фактические расчеты прожиточного минимума. Такие изменения были необходимы, чтобы обеспечить информационную прозрачность текущего мониторинга фактического размера прожиточного минимума.

Нардепы того же VI созыва с поддержкой в 441 голос "за" проголосовали за закон о внесении изменений в Государственный бюджет и некоторые законодательные акты. Его приняли с целью ликвидировать последствия паводка, который в июле 2008 года охватил Винницкую, Ивано-Франковскую, Закарпатскую, Львовскую, Тернопольскую и Черновицкую области. Инициатором этого закона выступил депутат из "Партии регионов" Александр Пеклушенко.

Высокую поддержку среди нардепов получила ратификация Конвенции Международной организации труда № 153 (1979 года) о продолжительности рабочего времени и периодов отдыха на дорожном транспорте – 6 марта 2008 года его поддержали 437 депутатов.

Какие кадровые решения имели наибольшую поддержку в Раде?

Среди кадровых вопросов, которые получали самую высокую поддержку в зале за все годы, стоит вспомнить события 18 декабря 2007 года, когда Верховная Рада утвердила Юлию Тимошенко на должности премьера и состав правительства. Тогда произошло несколько кадровых голосований, связанных с переходом депутатов к исполнительной власти.

Парламент поддержал наибольшим количеством голосов досрочное прекращение полномочий сразу трех народных депутатов от Блока Юлии Тимошенко:

Иосифа Винского (437 голосов), который стал министром транспорта и связи;

Петра Крупка (436 голосов), которого назначили министром Кабинета Министров;

Георгия Филипчука (436 голосов), возглавившего Министерство охраны окружающей среды.

Другие кадровые решения конца декабря 2007 года, которые касались формирования Кабмина, также получили значительную поддержку.



Как Рада голосовала за кадровые вопросы

В декабре 2008 года парламент продемонстрировал консолидированную позицию относительно решения о том, чтобы дать согласие на задержание и арест судьи Львовского апелляционного административного суда Игоря Зварича. Его поддержали 435 депутатов. На момент голосования против Зварича было начато уголовное производство за получение взяток. Впоследствии его приговорили к 10 годам лишения свободы.

Еще одним решением с высокой поддержкой парламентариев стало голосование за назначение главы Нацбанка. 16 декабря 2004 года 428 депутатов поддержали кандидатуру Владимира Стельмаха, которую подал президент Леонид Кучма.

Также в рамках кадровых решений Верховная Рада поддержала назначение Арсения Яценюка на должность министра иностранных дел Украины. За его кандидатуру в 2007 году отдали голоса 426 народных депутатов, что стало одним из самых консолидированных решений парламента V созыва.

Такие голосования – не только цифры в протоколах. Они показывают, что в критические моменты Верховная Рада способна брать на себя ответственность и действовать как единый орган. Перед бешеными вызовами для государства именно парламент нередко становился той площадкой, где принимали решения, определяющие дальнейший курс страны. Наверное, это лучшее свидетельство того, что сила украинской демократии – в единстве.