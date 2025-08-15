Страшно представить: в ГУР раскрыли, сколько Россия потратила на информационную войну против Украины
- Россия потратила 4,6 миллиарда долларов на информационную войну против Украины в прошлом году, в частности на подрыв мобилизации, дискредитацию работы на фронте и военно-политического руководства.
- Для доминирования в информационном пространстве задействовано 19 институтов, включая ФСБ и ГУ ГШ, но Украина эффективно противодействует этим операциям.
В течение прошлого года Россия потратила 4,6 миллиарда долларов на информационную войну против Украины. Страна-агрессор ведет ее сразу по нескольким направлениям.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью главы СБУ Василия Малюка в эфире телемарафона.
Как россияне ведут информационную войну?
Василий Малюк объяснил, что россияне постоянно пытаются доминировать в информационном пространстве.
Знаете, сколько за прошлый год Россия потратила на информационную войну против Украины? 4,6 миллиарда долларов. Это даже страшно представить, куда они пошли. Видимо, они их украли там половину,
– добавил глава СБУ.
По его словам, за эту деятельность отвечает первый заместитель администрации президента России.
Информационная война россиян также делится на разные направления: подрыв мобилизации в Украине, направление дискредитации работы на фронте и направление дискредитации военно-политического руководства.
Задействовано там, если не ошибаюсь, 19 институтов. То есть, ФСБ и ГУ ГШ – это лишь отдельная цепочка. На самом деле это целые институты, где ученые сидят и думают, как повлиять на нас с вами, на наших сограждан,
– подчеркнул Малюк.
Председатель СБУ добавил, что россияне постоянно работают над этим, однако Украина также имеет большой опыт и эффективно противодействует операциям врага.