В течение прошлого года Россия потратила 4,6 миллиарда долларов на информационную войну против Украины. Страна-агрессор ведет ее сразу по нескольким направлениям.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью главы СБУ Василия Малюка в эфире телемарафона.

Как россияне ведут информационную войну?

Василий Малюк объяснил, что россияне постоянно пытаются доминировать в информационном пространстве.

Знаете, сколько за прошлый год Россия потратила на информационную войну против Украины? 4,6 миллиарда долларов. Это даже страшно представить, куда они пошли. Видимо, они их украли там половину,

– добавил глава СБУ.

По его словам, за эту деятельность отвечает первый заместитель администрации президента России.

Информационная война россиян также делится на разные направления: подрыв мобилизации в Украине, направление дискредитации работы на фронте и направление дискредитации военно-политического руководства.

Задействовано там, если не ошибаюсь, 19 институтов. То есть, ФСБ и ГУ ГШ – это лишь отдельная цепочка. На самом деле это целые институты, где ученые сидят и думают, как повлиять на нас с вами, на наших сограждан,

– подчеркнул Малюк.

Председатель СБУ добавил, что россияне постоянно работают над этим, однако Украина также имеет большой опыт и эффективно противодействует операциям врага.