Страшно уявити: у ГУР розкрили, скільки Росія витратила на інформаційну війну проти України
- Росія витратила 4,6 мільярда доларів на інформаційну війну проти України в минулому році, зокрема на підрив мобілізації, дискредитацію роботи на фронті та військово-політичного керівництва.
- Для домінування в інформаційному просторі задіяно 19 інституцій, включаючи ФСБ і ГУ ГШ, але Україна ефективно протидіє цим операціям.
Протягом минулого року Росія витратила 4,6 мільярда доларів на інформаційну війну проти України. Країна-агресорка веде її одразу за кількома напрямами.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю голови СБУ Василя Малюка в ефірі телемарафону.
Як росіяни ведуть інформаційну війну?
Василь Малюк пояснив, що росіяни постійно намагаються домінувати в інформаційному просторі.
Знаєте, скільки за минулий рік Росія витратила на інформаційну війну проти України? 4,6 мільярда доларів. Це навіть страшно уявити, куди вони пішли. Мабуть, вони їх вкрали там половину,
– додав голова СБУ.
За його словами, за цю діяльність відповідає перший заступник адміністрації президента Росії.
Інформаційна війна росіян також ділиться на різні напрямки: підрив мобілізації в Україні, напрямок дискредитації роботи на фронті та напрямок дискредитації військово-політичного керівництва.
Задіяно там, якщо не помиляюсь, 19 інституцій. Тобто, ФСБ і ГУ ГШ – це лише окремий ланцюжок. Насправді це цілі інститути, де науковці сидять і думають, як вплинути на нас із вами, на наших співгромадян,
– підкреслив Малюк.
Голова СБУ додав, що росіяни постійно працюють над цим, однак Україна також має великий досвід та ефективно протидіє операціям ворога.