Протягом минулого року Росія витратила 4,6 мільярда доларів на інформаційну війну проти України. Країна-агресорка веде її одразу за кількома напрямами.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю голови СБУ Василя Малюка в ефірі телемарафону.

Як росіяни ведуть інформаційну війну?

Василь Малюк пояснив, що росіяни постійно намагаються домінувати в інформаційному просторі.

Знаєте, скільки за минулий рік Росія витратила на інформаційну війну проти України? 4,6 мільярда доларів. Це навіть страшно уявити, куди вони пішли. Мабуть, вони їх вкрали там половину,

– додав голова СБУ.

За його словами, за цю діяльність відповідає перший заступник адміністрації президента Росії.

Інформаційна війна росіян також ділиться на різні напрямки: підрив мобілізації в Україні, напрямок дискредитації роботи на фронті та напрямок дискредитації військово-політичного керівництва.

Задіяно там, якщо не помиляюсь, 19 інституцій. Тобто, ФСБ і ГУ ГШ – це лише окремий ланцюжок. Насправді це цілі інститути, де науковці сидять і думають, як вплинути на нас із вами, на наших співгромадян,

– підкреслив Малюк.

Голова СБУ додав, що росіяни постійно працюють над цим, однак Україна також має великий досвід та ефективно протидіє операціям ворога.