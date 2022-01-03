Карантин, вакцинация, таблетки: как Украина борется с коронавирусом

В конце февраля 2021 года в Украину из Индии прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Приблизительно 500 тысяч доз CoviShield выгружали на украинском аэродроме.

Затем – начало кампании вакцинации. Украина стала 95 государством, которое начало вакцинацию против коронавируса.

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Первым свою прививку получил Евгений Горенко – врач-реаниматолог из Черкасс, который боролся с недугом в "ковидном" отделении. Поскольку прежде всего в Украине прививали приоритетные группы населения:

медицинские работники;

военнослужащие;

работники социальной сферы;

пенсионеры от 60 лет;

работники критически важных структур государственной безопасности;

работники сферы образования;

женщины и мужчины в возрасте от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями.

А уже к концу 2021 года тогда еще заместитель министра здравоохранения, а теперь министр Виктор Ляшко пообещал привить 50% населения.

В течение двух лет Украина вакцинирует 50% населения. Думаю, у нас будет возможность вакцинироваться до конца этого года,

– подчеркнул Ляшко.

В самом деле, вакцины хватает. На данный момент в Украине ее 5 видов:

Pfizer;

CoronaVac;

Johnson & Johnson;

Модерна;

AstraZeneca.

Чтобы склонить украинцев как можно скорее делать прививки, государство устроило настоящую вакцинаторскую кампанию. Публично получили препарат и президент Украины, и ряд известных украинцев.

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Антивакцинаторское движение

Впрочем, уже в конце лета стало понятно – нового локдауна не избежать, а количество прививок мизерное, несмотря на ожидания. Более того, в стране развернулось настоящее антивакцинаторское движение.

Еще в начале пандемии врачи уверяли, что вакцинация – панацея и остановит распространение коронавируса. Как оказалось, она останавливает смертность от последствий болезни и защищает от тяжелого течения болезни.

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Власть идет на радикальные шаги: не только в Украине, но и по всему миру вводят ограничения для невакцинированных граждан. Теперь без сертификата о вакцинации ни в общественные места, ни в магазины – нельзя.

Вакцинированные получили привилегии на свободное передвижение даже во время усиленного карантина. Такие решения понравились не всем. На улицах вспыхнула очередная волна протестов.

Арест Стахива

Как оказалось, организаторы митингов, которые не согласны с прививками, не обычные украинцы, а кураторы из России. Это доказали наши спецслужбы.

В ноябре львовский суд даже арестовал главного противника коронавирусной вакцинации Остапа Стахива, организатора митингов.

Его подозревают в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти. По данным правоохранителей, финансировали его деятельность именно из-за восточной границы.

В мире изобрели таблетки от COVID-19

Вакцинация, которая стартовала в 2021 году, в большей части стран мира становится прорывом года в борьбе с пандемией. Медики понимают, ее недостаточно, чтобы остановить недуг.

Уже летом, как заявили эксперты, разработали таблетки от коронавируса молнупиравир. Препарат одна за другой начинают одобрять страны Европы: сначала Дания, затем Великобритания.

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Разработчики убеждают, что он более устойчив, чем антитела или вакцины. В Украине его пока нет, хотя власти уже подписали соглашение на закупку этого препарата.

И даже при наличии медицинских препаратов и вакцин преодолеть коронавирус миру пока не удается. В 2022 год ряд стран вошли с усиленными карантинными ограничениями. Все из-за нового штамма Омикрон, который курсирует по миру.

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Во Всемирной организации здоровья уверены, что 2022 год может стать переломным в преодолении недуга. Но при условии 70% вакцинации населения планеты и коллективного иммунитета у тех, кто переболел коронавирусом.