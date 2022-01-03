Карантин, вакцинація, пігулки: як Україна бореться з коронавірусом

Наприкінці лютого 2021 року до України з Індії прибула перша партія вакцини від коронавірусу. Приблизно 500 тисяч доз CoviShield вивантажували на українському летовищі.

Потім – початок кампанії щеплення. Відтак Україна стала 95 державою, яка розпочала вакцинацію проти коронавірусу.

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Першим своє щеплення отримав Євген Горенко – лікар-реаніматолог із Черкас, який боровся з недугою в "ковідному" відділенні. Оскільки насамперед в Україні щеплювали пріоритетні групи населення:

медичні працівники;

військовослужбовці;

працівники соціальної сфери;

пенсіонери від 60 років;

працівники критично важливих структур державної безпеки;

працівники сфери освіти;

жінки й чоловіки віком від 18 до 59 років із супутніми захворюваннями.

А вже до кінця 2021 року ще тоді заступник міністра охорони здоров'я, а тепер міністр Віктор Ляшко пообіцяв щепити 50% населення.

Впродовж двох років Україна вакцинує 50% населення. Думаю, у нас буде можливість вакцинуватись до кінця цього року,

– наголосив Ляшко.

Справді, вакцини вистачає. Наразі в Україні є її 5 видів:

Pfizer;

CoronaVac;

Johnson & Johnson;

Moderna;

AstraZeneca.

Аби схилити українців якомога швидше щеплюватись, держава влаштувала справжню вакцинаторську кампанію. Публічно отримали препарат і президент України, і низка відомих українців.

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Антивакцинаторський рух

Втім вже наприкінці літа стало зрозуміло – нового локдаун не уникнути, а кількість щеплень мізерна, попри очікування. Ба більше, у країні розгорнувся справжній антивакцинаторський рух.

Ще на початку пандемії лікарі запевняли, що вакцинація – панацея і зупинить поширення коронавірусу. Як виявилось, вона зупиняє смертність від наслідків недуги і захищає від важкого перебігу хвороби.

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Влада іде на радикальні кроки: не лише в Україні, а й у всьому світі запроваджують обмеження для не вакцинованих громадян. Тепер без сертифіката про вакцинацію ані в громадські місця, ані в крамниці – зась.

Вакциновані отримали привілеї на вільне пересування навіть під час посиленого карантину. Такі рішення сподобались не всім. На вулиці ринула чергова хвиля протестів.

Арешт Стахіва

Як виявилось, організатори мітингів, які не згодні зі щепленнями, не звичайні українці, а куратори з Росії. Це довели наші спецслужби.

В листопаді львівський суд навіть заарештував головного противника коронавірусної вакцинації Остапа Стахіва, який був організатором мітингів.

Його підозрюють у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. За даними правоохоронців, фінансували його діяльність саме з-за східного кордону.

У світі винайшли пігулки від COVID-19

Вакцинація, яка стартувала У 2021 році, у більшій частині країн світу таки стає проривом року у боротьбі з пандемією. Медики розуміють, її недостатньо аби спинити недугу.

Вже влітку, як заявили експерти, розробили пігулки від коронавірусу молнупіравір. Препарат одна за одною починають схвалювати країни Європи: спочатку Данія, потім Велика Британія.

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Розробники переконують, він стійкіший, ніж антитіла чи вакцини. В Україні його поки немає, хоча влада вже підписала угоду на закупівлю цього препарату.

Та навіть за наявності медичних препаратів і вакцин здолати коронавірус світу поки не вдається. У 2022 рік низка країн увійшли з посиленими карантинними обмеженнями. Все через новий штам Омікрон, який курсує світом.

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У Всесвітній організації здоров'я впевнені, що 2022 рік може стати переломним у здоланні недуга. Але за умови 70% вакцинації населення планети та колективного імунітету у тих, хто перехворів на коронавірус.