По всей линии фронта продолжаются тяжелые бои: в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. На восточных направлениях самая тяжелая ситуация.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 15 по 21 сентября 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

Динамика боевых действий

В течение недели на фронте произошел определенный спад вражеской активности. Если в начале недели российские войска атаковали от 183 до 223 раз в сутки, то к концу недели эта цифра снизилась до 151 – 165. Суммарно захватчики на прошлой неделе совершили 1 270 штурмов по всей линии фронта. По направлениям ситуация следующая:

Покровское направление – 421 атака;

Новопавловское направление – 183 атаки;

Лиманское направление – 119 атак;

Торецкое направление – 112 атак;

Северское направление – 85 атак;

Харьковское направление – 76 атак;

Сумское направление – 61 атака;

Купянское направление – 46 атак;

Краматорское направление – 28 атак;

Ореховское направление – 20 атак;

Приднепровское (Херсонское) направление – 15 атак;

Гуляйпольское направление – 13 атак.

На Покровском направлении количество атак возросло так же, как на Лиманском и Торецком. В то же время на Северском направлении вражеская активность пошла на спад. Вероятно, враг меняет приоритеты с Лиманского и Северского на Торецкое, Покровское и Новопавловское направления.

Также российские войска возобновили штурмовые действия на Гуляйпольском направлении.

Несмотря на все атаки со стороны россиян, линия фронта не претерпела изменений на Харьковском, Северском, Краматорском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках говорим далее.

СОУ продвигаются на Сумщине

Хорошие новости поступили из Сумщины – бойцы 225-го штурмового батальона сообщили о поднятии украинских флагов и постепенном восстановлении контроля над селом Алексеевка.

Поскольку сообщения появились только утром 22 сентября, изменения еще не отображены на карте DeepStateMAP.



Фронт на Сумщине / Карта DeepStateMAP

Россияне продвигаются в Купянске

В то же время на Купянском направлении ситуация чрезвычайно сложная, в частности в самом городе Купянск. Силы обороны помешали просачиванию вражеских войск через газовую трубу, однако те нашли другой способ. Россияне заходят в город в гражданской одежде, чтобы выдать себя за местных, которых в городе остается еще несколько сотен.

На севере Купянска продолжаются тяжелые бои, врагу, к сожалению, удалось продвинуться.

Также российские войска продвинулись возле Песчаного, что на юго-восток от Купянска.





Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

Продвижение врага на Лиманском направлении

На Лиманском направлении по сравнению с предыдущей неделей растет количество атак. Предыдущее уменьшение активности было спровоцировано усилением атак на Северском направлении.

К сожалению, у врага есть продвижение. Он прорвался в села Среднее и Шандриголово. Фронт приближается к Святогорску. Сейчас расстояние от линии соприкосновения до города – 10 километров.





Ситуация на Лиманском направлении / Карта DeepStateMAP

Россияне возобновляют наступление на Константиновку

После относительно длительного затишья в виде существенного уменьшения количества атак, россияне снова увеличивают попытки штурмов на Торецком направлении. Поэтому россияне решили попробовать снова наступать на Константиновку.

Россияне фактически и не останавливали наступательных действий на этом участке, но в последнее время количество попыток становилось все меньше. Теперь же враг снова концентрирует свое внимание на Торецком направлении и, к сожалению, имеет продвижение.

На прошлой неделе вражеские войска продвинулись возле Катериновки и севернее Романовки.

Параллельно с этим не прекращаются террористические атаки по Константиновке с помощью артиллерии, дронов и управляемых авиабомб.





Ситуация на Торецком направлении / Карта DeepStateMAP

ВСУ отбивают территории возле Покровска

Самые тяжелые бои продолжаются на Покровском направлении. Несмотря на наибольшее количество вражеских атак на этом участке также проводят контратаки Силы обороны Украины.

На прошлой неделе самые динамичные бои происходили в районе Добропольского выступа. Силы обороны отбросили врага в районах Панковки и Владимировки. В то же время вражеские войска имели продвижение севернее Шахово.

Также вражеские войска прорвались в Новоэкономическое и закрепились там. В то же время увеличивается серая зона в самом Покровске, где продолжаются бои в районе юго-западных окраин города.

Кроме того, россияне продвинулись в районе Орехового.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Россияне продвигаются на Новопавловском направлении

По сравнению с предыдущими неделями, линия соприкосновения на Новопавловском направлении становится несколько стабильнее, однако ситуация все равно остается очень тяжелой. Если на территории Донецкой области линия соприкосновения не меняется, то на территории Днепропетровской и Запорожской – как раз наоборот.

На Днепропетровщине враг продвинулся в районах сел Новониколаевка и Березовое. Продолжаются бои в Новоселовке и Сосновке.

В Запорожье враг продвигался в районе Новоивановки – между этим селом и соседними Новониколаевкой и Ольговским. Серая зона достигла Новогригорьевки.





Ситуация на Новопавловском направлении / Карта DeepStateMAP

Ситуация на фронте крайне сложная, однако без поддержки надежного тыла нашим защитникам и защитницам гораздо труднее. Поэтому чрезвычайно важно делать все для обеспечения нашего войска и работать по принципу – в армии или для нее. Самое простое, что можно сделать прямо сейчас для наших бойцов – задонатить на сбор. Именно для этого существует наш благотворительный Фонд24 – там вы можете присоединиться к актуальным сборам и посмотреть отчеты об уже переданной помощи.