Каски для вагнеровцев закупали в Китае: у FT назвали космическую сумму сделок

Российская компания закупила в Китае десятки тысяч защитных касок для людоедов-вагнеровцев. СМИ заявили, что, несмотря на международные санкции, бизнесы, связывающие с Евгением Пригожиным, продолжают экспортировать и импортировать товары на международных рынках.

Вагнеровцы терпят колоссальные потери на фронте. К счастью, каски им не то чтобы слишком помогли.

Что говорят в FT о сделке

Китайская компания Hangzhou Shinerain Import And Export Co в ноябре – декабре 2022 года продала российской компании Broker Expert 20 000 касок из полимерных материалов. По таймингу это пришлось на тот период, когда Пригожин вербовал тысячи зеков для войны в Украине.

В общем, речь идет о четырех партиях касок. Общая стоимость – более 2 миллионов долларов.

Также расследователи из FT обнаружили, что Broker Expert активно работает над поставкой товаров собственно для вагнеровцев. Это продолжается и после введения санкций против ЧВК "Вагнера".

Это подчеркивает очевидную неспособность западных санкций – включающих такие меры, как замораживание активов и запрет на доступ к средствам – перекрыть возможность наемной группировки финансировать себя на средства операций Пригожина по добыче природных ресурсов за рубежом,

– говорится в сообщении.

Пригожин упал в истерику

Вопрос о компании, где закупали каски, вызвал у Пригожина, известного своим неадекватным поведением, подлинную истерику. Он предложил отправить FT "большой пакет со своим грязным бельем".

В Hangzhou Shinerain Import And Export Co вдруг заявили, что производили каски для "игровых целей". Компания вроде бы не вмешивается в военные вопросы и ничего не слышала о Пригожине и вагнеровцах. В то же время нетипичной для компании является уже сама продажа касок. Все потому, что обычно Hangzhou Shinerain Import And Export Co занимается продажей женской одежды.