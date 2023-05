Каски для вагнерівців закупляли у Китаї: у FT назвали космічну суму угод

Російська компанія закупила у Китаї десятки тисяч захисних касок для людожерів-вагнерівців. ЗМІ заявили, що попри міжнародні санкції, бізнеси, які пов'язують з Євгенієм Пригожиним, продовжують експортувати та імпортувати товари на міжнародних ринках.

Вагнерівці зазнають колосальних втрат на фронті. На щастя, каски їм не те, щоб надто допомогли.

Що кажуть у FT про угоду

Китайська компанія Hangzhou Shinerain Import And Export Co у листопаді – грудні 2022 року продала російській компанії Broker Expert 20 000 касок із полімерних матеріалів. По таймінгу це припало на той період, коли Пригожин вербував тисячі зеків для війни в Україні.

Загалом мовиться про чотири партії касок. Загальна вартість – понад 2 мільйони доларів.

Також розслідувачі з FT виявили, що Broker Expert активно працює над постачанням товарів власне для вагнерівців. Це продовжується й після запровадження санкцій проти ПВК "Вагнера".

Це підкреслює очевидну нездатність західних санкцій – які включають такі заходи, як заморожування активів і заборону на доступ до коштів – перекрити можливість найманського угруповання фінансувати себе коштом операцій Пригожина з видобутку природних ресурсів за кордоном,

– мовиться у повідомленні.

Пригожин впав в істерику

Запитання про компанію, де закуповували каски, викликало у Пригожина, відомого своєю неадекватною поведінкою, справжню істерику. Він запропонував надіслати FT "великий пакет зі своєю брудною білизною".

У Hangzhou Shinerain Import And Export Co раптом заявили, що виготовляли каски для "ігрових цілей". Компанія начебто не втручається у військові питання й нічого не чула про Пригожина та вагнерівців. Водночас нетиповим для компанії вже є сам продаж касок. Усе тому, що зазвичай Hangzhou Shinerain Import And Export Co займається продажем жіночого одягу.