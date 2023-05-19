Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, Пригожин у такий спосіб прагне будувати політичну кар'єру.

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Які плани у Пригожина

Олександр Мусієнко наголосив, що зараз очільника ПВК "Вагнера" веде стихійну боротьбу за своє місце під сонцем.

"Думаю, що він мітить десь на місце Путіна. На нього орієнтується певна сила силовиків, вагнерівці, ображені мобілізовані", – пояснив він.

Не виняток, що саме через це Держдума намагається ухвалити закон щодо заборони вступу до лав вагнерівців. Він передбачає кримінальне покарання – позбавлення волі на строк до 15 років.

Вони бояться того, що Пригожин може створити свою досить немаленьку армію, яка потім може загрожувати Кремлю, Путіну і всій цій верхівці,

– зауважив Мусієнко.

Кремль відчуває, що Пригожин у своїх руках має певну силу, що може нести небезпеку.

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Чому Пригожин небезпечний

Олександр Мусієнко повідомив, що вчинки Пригожина доволі підступні. З одного боку він критикує російських воєначальників, які не дають достатню кількість боєприпасів для наступу, а з іншого – благає врятувати ситуацію.

Пригожин грає виставу, спектакль і спостерігає за цим,

– додав він.

До того ж очільник ПВК "Вагнера" чудово розуміє, що з Бахмуту їм доведеться відходити, втім вже починає шукати виправдання за свої провали.

"Вони проводять підпільну непублічну роботу по вербуванню зі складу мобілізованих собі поповнення і намагаються заручитися підтримкою незадоволених російським командуванням серед військових", – пояснив він.

Тож Пригожин як ключова фігура в Росії набирає нових обертів.

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