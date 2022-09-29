Кассетный удар по остановке в Николаеве: фото и видео с места трагедии
Источник:телеграм Кирилла Тимошенко
Оккупанты днем 29 сентября нанесли удар по Николаеву. Кассетный снаряд россиян убил не менее 3 человек, еще 12 получили ранения.
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко обнародовал ужасные фотографии из Николаева.
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Он сообщил, что российские войска нанесли удар по городу примерно в 17:30. Пострадали люди, находившиеся возле остановки общественного транспорта, им оказывают необходимую помощь.
Враг ответит за все преступления против украинцев,
– заявил Тимошенко.
Последствия ракетных обстрелов россиян по Николаеву / Фото Кирилла Тимошенко, Novosti-N
На одном из фото из Николаева мужчина, который плачет над телом своей жены. Ее жизнь оборвали российские палачи. Женщина, как и другие николаевцы, находилась возле остановки общественного транспорта в момент российского удара.
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Что известно об ударе по Николаеву 29 сентября
В Николаеве 29 сентября прогремел взрыв в районе остановки общественного транспорта. Россияне ударили кассетными снарядами. Уже известно о 3 погибших и 12 раненых. Также есть повреждения жилых домов и электросетей.
Заметим, что кассетные боеприпасы запрещены, ведь угрожают гражданскому населению по двум причинам:
- они распространяют суббоеприпасы на большую площадь и не могут отличить солдат от гражданских;
- многие суббоеприпасы не взрываются при ударе. Они становятся наземными минами, представляющими угрозу гражданскому населению в течение месяцев, лет или даже десятилетий после конфликта.
Россия почти постоянно использует кассетные боеприпасы в Украине, в том числе для дистанционного минирования местности.
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