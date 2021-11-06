Каждый вакцинированный спасает взрослых: почему США хотят прививать детей от COVID-19

Главные американские медицинские органы утвердили использование вакцины Pfizer для прививки детей. И хотя родители не особенно спешат, именно это решение может изменить ход пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, особенно когда дети вернутся в школы.

Как известно, дети намного легче переносят болезнь, чем взрослые, но случаются и трагические случаи. Почему США выступают за вакцинацию детей от коронавирусной инфекции COVID-19 и как аргументируют свою позицию – читайте далее.

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Уменьшая угрозу: дети и COVID-19

В Соединенных Штатах Америки в настоящее время живут 28 миллионов детей в возрасте от 5 до 11 лет. Это огромный ареал для коронавируса, особенно для варианта Дельта, чтобы продолжать ход пандемии.

И хотя дети, как правило, переносят болезнь гораздо легче, чем взрослые, они способны передавать им вирус. Впрочем, тяжелое течение и смерти, хоть и очень редко, тоже происходят – 440 детей умерли в США (из 6,3 миллиона положительных детских тестов).

Комбинация возвращения детей в школы и новой волны Дельты привела к большому количеству обращений к педиатрам в июле. Треть случаев из приведенной выше цифры произошли за 11 недель до 21 октября, информирует доклад от Американской Академии педиатров.

Каждый спасенный ребенок на самом деле спасает много жизней взрослых,

– подчеркнула Scientific American Эмма Макбрайд, которая моделирует инфекционные болезни в Австралийском Институте тропической медицины.



Школы, где дети еще не вакцинированы, потенциально могут распространять вирус / Фото Medical News Today

Теперь есть возможность разорвать эти цепочки передачи после того, как Food and Drug Administration (государственный орган США, отвечающий за лекарство – 24 канал) утвердила прививки. Белый дом опубликовал план распространения небольших доз для педиатров, аптек и больниц.

Преимущества, риски и вопросы

Исследователи рассуждают, как вакцинация такой большой группы изменит ход пандемии COVID-19, пишет издание Scientific American. Многие вернулись к учебе в этом году, еще не имея возможности прививаться. Понятно, что эта возрастная группа почти сразу получила много больных коронавирусом.

На самом деле "зеленый свет" для прививки детей от 5 до 11 лет не появился ниоткуда. Pfizer, как и в других случаях, провел свои клинические тесты. Они показали эффективность защиты у 91% против симптоматической болезни. В исследовании приняли участие 4650 детей в США.

Для детей и подростков использовали специальную детскую дозу – ⅓ от взрослого (ее ввели большинству). Вторая группа получила плацебо. Процедуру повторили через три недели. Данные показали ее безопасность.

Что еще более важно,о том, что мРНК-вакцины, такие как Pfizer и Moderna, вызывают миокардит (воспаление сердечной мышцы) или перикардит (воспаление внешней оболочки сердца). Ранее это было замечено у молодых мужчин после вакцинации. Клинические тесты показали "очень малый шанс возникновения такого побочного эффекта, среди 5 – 11 летних мальчиков его замечено вообще не было.

Но, если вакцины будут распределены на большую популяцию, надо будет наблюдать, уверены врачи. Чиновники тоже подняли "красный флажок", сказав, что испытание Pfizer "было слишком маленьким, чтобы поймать редкие побочные эффекты".

Pfizer не обнаружил сердечных побочных эффектов у детей / Скриншот Youtube

Перед ключевой встречей, FDA провели собственное моделирование: рассмотрели шесть выдуманных сценариев с различным распространением вируса в общине. И пришли к выводу, что "преимущества четко превышают риски", поскольку потенциальные сердечные проблемы обычно исчезают через несколько дней в отличие от COVID-19, что может привести к смерти.

Впрочем, родители пока не спешат прививать своих детей, поэтому вопрос может быть контраверсионным (даже если сами родители вакцинированы и дети были раньше). Некоторые родители говорят, что не считают это нужным, потому что вакцины разработали и внедрили слишком быстро, данных мало, чтобы принимать информированные решения.

Другие спрашивают: поскольку вероятность тяжелого течения среди детей довольно низкая, почему их вообще надо вакцинировать? Сначала наблюдаем за детьми из клинических тестов в течение года, не случится ли с ними чего плохого.

Сейчас единственный штат, который планирует обязать детей иметь прививку от коронавируса (в то же время не требуя укола от гриппа) для посещения школы – Калифорния.

Механизм детской дозы

Детям 5 – 11 лет планируют вводить 10 микрограммов вакцины Pfizer (взрослым – 30 микрограммов), от 4 лет и моложе – 3 микрограмма. Логика здесь присутствует, как пишет издание The Atlantic.

Эти две дозы (3 и 10 – 24) были отобраны после клинических испытаний. Введенные в детское плечо 10 микрограмм демонстрировали "оптимальный иммунный ответ, схожий с подростками и молодыми взрослыми и минимальную реакцию на нее", отметили в компании.

Если вы можете получить тот же уровень защиты с меньшей дозой – это имеет смысл,

– сказала Грейс Ли, руководительница комитета по рекомендации вакцин.

Поиски баланса для дозировки

Лекарства работают по такой схеме: препарата в крови должно быть достаточно, чтобы иметь терапевтический эффект, но не слишком много, чтобы не вызвать токсикоз. Вакцины работают похожим образом, но механизм немного другой: здесь речь идет не о весе, а о готовности тела вырабатывать защитные антитела. И данные, которые Pfizer передал на утверждение, показывают кое-что интересное. Вакцинированные 12 – 15 летние подростки произвели больше антител, чем полностью вакцинированные взрослые. Такой же феномен наблюдался и с прививкой против папилломавируса человека. Но со временем этот защитный панцирь исчезает, система становится забывчивой. Чем меньше естественная иммунная система может предложить организму – тем больше требуется доза. Уменьшенная доза для детей – не изобретение этой пандемии: такой способ уже используют против гриппа и гепатитов A и Б. Чем меньше естественная иммунная система может предложить организму – тем больше требуется доза. Уменьшенная доза для детей – не изобретение этой пандемии: такой способ уже используют против гриппа и гепатитов A и Б. Опрошенные изданием The Atlantic эксперты соглашаются, что ожидания – опасная ставка, потому что за это время дети могут заболеть, не начав и не закончив иммунизацию от коронавируса. И пока еще точно не известно, насколько быстро у них появляются защитные антитела. Особенно сложно сейчас родителям детей, которым вот-вот исполнится 12 лет, что автоматически переводит их в зону взрослой вакцины. CDC и тут пришли на помощь: их временные клинические оценки говорят, что если ребенку исполнится 12 лет до получения второй прививки, то доза будет старая – 10 микрограмм. Это не будет считаться ошибкой, добавили в организации. Детские вакцины от ковида: что дальше

Большинство моделей считают, что тренд на уменьшение инфицированных среди американцев сохранится до первых месяцев 2022 года. Конечно, если не появится какой-то другой вариант, еще мощнее дельты.

"Новый вариант – это как удар по системе", – пояснила для Scientific American Катриона Ши из Университета Штата Пенсильвания, которая следит за пандемией и является прикладным теоретическим экологом.

Офис ИИ периодически делает прогнозы течения пандемии. Последний, девятый, принимает во внимание вакцинацию 5 – 11 годовых американцев. Результаты говорят следующее: хотя иммунизация детей уменьшит количество случаев, в целом это не повлияет на популяцию, если у нас будет дело с Дельтой.

Но в случае появления нового опасного варианта до середины ноября, привитые дети сыграют ключевую роль в сдерживании его,

– уверена Катриона Ши.

Время, проведенное в соцсетях детьми, влияет на решение о вакцинации / Фото Daily Sabah

И здесь в игру вступают очень популярные у детей всего мира социальные сети. Мина Фейзел, детский и взрослый психиатр из Оксфорда, Великобритания, провела исследование и опрос в школах Британии среди 28 тысяч школьников от 9 до 18 лет.

Оказалось, что те, кто проводят четыре и более часов в сети, менее склонны к вакцинации, чем те, кто проводит там меньше времени. Мина считает, что для детей нужны отдельные, сделанные специально под них, программы общественного здоровья. Глобальное влияние вакцинации детей 5 – 11 лет тоже пока точно не известен.

Как вакцинируют от COVID-19 в мире

70 стран мира вакцинировали менее одной пятой населения и до детей там дело дойдет не скоро, если дойдет вообще. Но такие государства как Израиль, ориентируются на решение CDC и FDA, чтобы развивать свои кампании по иммунизации.

Кое-где детям с 12 лет можно получать прививки – на Кубе, в Китае, Чили и ОАЭ. В Украине это пока 70 стран мира вакцинировали менее одной пятой населения и до детей там дело дойдет не скоро, если дойдет вообще. Но такие государства как Израиль, ориентируются на решение CDC и FDA, чтобы развивать свои кампании по иммунизации.Кое-где детям с 12 лет можно получать прививки – на Кубе, в Китае, Чили и ОАЭ. В Украине это пока рекомендация Минздрава при условии наличия всех других обязательных вакцинаций.

Там где передача вируса была маленькой, как и иммунитет к нему, детская вакцина может быть жизненно важной. Например, Австралия, которая долго жила с правилом Zero Covid в очень длинных локдаунах (на пару с Новой Зеландией), и только недавно отказалась от этого.

Теперь "Зеленый континент" планирует открыть границы при условии достижения 80% вакцинации взрослого населения. Но для "смягчения посадки", в план надо включить детей, подчеркнула Эмма Макбрайд. Впрочем, пока прививать от ковида младше 12 лет в Австралии нельзя.

Вакцина Moderna заявила о своей эффективности для детей от 6 до 11 лет (компания исследует и младенцев от пол года). Но они пока не подавались на утверждение. Pfizer обещает до конца года опубликовать данные по тестам ребятишек до 5 лет.