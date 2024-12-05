Финансировали вооруженную агрессию против Украины: казино Pin-Up подозревают в пособничестве России

Казино Pin-Up подозревают в пособничестве России. Трем гражданам России, которые являются бенефициарными владельцами, а также двум гражданам Украины, а именно директору и владельцу торговой марки и домена, ГБР вручило подозрения.

Это онлайн-казино могло отмывать российские деньги. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР и Офис Генпрокурора.

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Подозреваемые владели персональными данными клиентов

Подтверждены связи казино с представителями России, российским капиталом и подсанкционными в Украине субъектами.

"Бизнес также действовал под прикрытием подследственных Бюро субъектов. Работники ГБР провели большой комплекс процессуальных мероприятий, в том числе технических, с привлечением соответствующих экспертов, которые подтвердили негативные последствия для боеспособности Сил Обороны Украины из-за использования услуг этого онлайн-казино", – сообщили в ГБР.

Так, в распоряжении подозреваемых были персональные данные и сведения о расположении клиентов, среди которых были и украинские военнослужащие.

Лица, которые связаны с деятельностью Pin-Up ведут деятельность на территории так называемой "лнр". Их средства идут на российский оборонно-промышленный комплекс и, соответственно, на войну против Украины.

Также установлено, что лицо, контролирующее казино, после начала полномасштабного вторжения, финансировало ветеранов так называемой "сво".

Само же онлайн-казино продолжает деятельность на территории России и российских вебресурсах,

– добавили следователи.

Сейчас Бюро пытается арестованные средства по этому делу передать в доход государственного бюджета Украины. Речь идет о 2,6 миллиарда гривен. К слову, подозреваемые пытались обжаловать аресты своих активов.