Фінансували збройну агресію проти України: казино Pin-Up підозрюють у пособництві Росії

Казино Pin-Up підозрюють у пособництві Росії. Трьом громадянам Росії, які є бенефіціарними власниками, а також двом громадянам України, а саме директору та власнику торгової марки й домену, ДБР вручило підозри.

Це онлайн-казино могло відмивати російські гроші. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДБР та Офіс Генпрокурора.

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Підозрювані володіли персональними даними клієнтів

Підтверджено зв'язки казино із представниками Росії, російським капіталом та підсанкційними в Україні суб'єктами.

"Бізнес також діяв під прикриттям підслідних Бюро суб'єктів. Працівники ДБР провели великий комплекс процесуальних заходів, у тому числі технічних, із залученням відповідних експертів, які підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил Оборони України через використання послуг цього онлайн-казино", – повідомили у ДБР.

Так, у розпорядженні підозрюваних були персональні дані та відомості про розташування клієнтів, серед яких були й українські військовослужбовці.

Особи, які пов'язані з діяльністю Pin-Up ведуть діяльність на території так званої "лнр". Їхні кошти йдуть на російський оборонно-промисловий комплекс і, відповідно, на війну проти України.

Також встановлено, що особа, яка контролює казино, після початку повномасштабного вторгнення, фінансувала ветеранів так званої "сво".

Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах,

– додали слідчі.

Наразі Бюро намагається арештовані кошти у цій справі передати в дохід державного бюджету України. Йдеться про 2,6 мільярда гривень. До слова, підозрювані намагалися оскаржити арешти своїх активів.