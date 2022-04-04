Казни входили в план вторжения Путина, – глава MI6

В британской разведке MI6 заявили, что в планы Владимира Путина по вторжению в Украину входили казни. Их должны были проводить его бойцы и разведывательные службы.

Об этом заявил глава британской разведки MI6 Ричард Мур в ответ на сообщение главы Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

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Путин планировал убийства людей в Украине

Трасс заявила в сети, что виновных в зверствах, совершенных российскими военными в Буче, Ирпене и других украинских городах, необходимо привлечь к ответственности. "Путинскому режиму не будет позволено скрывать свою причастность к этим злодеяниям", – написала она.

Мур ответил на это сообщение информацией о том, что британская разведка знала, что казни входили в планы главы государства-агрессора.

Мы знали, что планы Путина по вторжению включали внесудебные казни его военными и спецслужбами,

– отметил он.

Он добавил, что сообщения о казнях гражданских людей, которые поступают из освобожденных районов, ужасают и пугают.

Зверства россиян в Буче

На улицах освобожденной от оккупантов Бучи обнаружили тела убитых мирных жителей со связанными руками. Выяснилось, что россияне насиловали, издевались и пытали людей. Их жертвами становились и мужчины, и женщины, и малые дети.

Кроме того, городской глава Анатолий Федорук сообщил об обнаружении братской могилы, где похоронили почти 300 человек.

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