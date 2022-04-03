Об этом в эфире 24 канала рассказал израильский журналист Сергей Ауслендер. По его словам, после публикации фотографий с деоккупированной Киевщины отношение Израиля к войне кардинально изменилось.

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Журналист из Израиля: Отношение к войне очень сильно меняется

Ауслендер отметил, что мнение страны о войне в Украине заметно меняется и само настроение в израильском обществе становится другим.

Они (настроения общества – 24 канал) очень сильно изменились за последние 24 часа, потому что слово Буча сейчас, наверное, одно из самых употребительных, в частности в израильских медиа,

– отметил журналист.

Он уверен, что израильское общество совершенно шокировано произошедшим. Однако пока никаких официальных реакций не слышно, кроме посла Израиля в Украине, который написал о том, что зверства в Киевской области являются ужасной трагедией, которую должны расследовать.

Фактически до этого было соболезнование Украине. Поддержка была достаточно велика, но после того, как раскрылись ужасные вещи, которые случились под Киевом, мне кажется, что вообще отношение Израиля к войне очень сильно меняется. Сергей Ауслендер Журналист

Ауслендер также добавил, что надеется, что это очень сильно, в частности, повлияет и на позицию израильского правительства, до последнего считавшего, что с Москвой и Путиным можно о чем-то договориться.