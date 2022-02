Кибервойна против оккупантов: Anonymous взломали сайт Минобороны Беларуси

Пока идут ожесточенные бои в городах Украины, против ее врагов также борются в интернете хакеры Anonymous. Новым их достижением стал взломанный сайт Минобороны Беларуси.

Ресурс полностью перестал отвечать утром 27 февраля. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на нерабочий ресурс.

Заметьте "Мы решили провести операцию специально для вас" – хакеры Anonymous обратились к Путину

Не первая их атака за ночь

Ответственность за это хорошее событие взяли на себя все те же Anonymous. Они написали об этом в своем твиттере первыми и разместили скриншот нерабочего сайта. Стоит заметить, что несколькими часами ранее это же объединение свергло сайт Российской республики Чечня.



Публикация Anonymous / Скриншот 24 канала

Читайте текст сообщения твиттеру @AnonymousHelpTW:

The site of the so-called Defense Ministry of #Belarus is inaccessible. #Anonymous