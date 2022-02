Кібервійна проти окупантів: Anonymous повалили сайт міноборони Білорусі

Поки йдуть запеклі бої в містах України, проти її ворогів також боряться в інтернеті хакери Anonymous. Новим їхнім здобутком став повалений сайт міноборони білорусі.

Ресурс повністю перестав відповідати зранку 27 лютого. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на неробочий ресурс.

Зауважте "Ми вирішили провести операцію спеціально для вас" – хакери Anonymous звернулися до Путіна

Не перша їхня атака за ніч

Відповідальність за цю хорошу подію взяли на себе все ті ж Anonymous. Вони написали про це у своєму твіттері першими та розмістили скриншот неробочого сайту. Варто зауважити, що кількома годинами раніше це ж об'єднання повалило сайт російської республіки Чечня.



Публікація Anonymous / Скриншот 24 каналу

Читайте текст допису твіттеру @AnonymousHelpTW:

The site of the so-called Defense Ministry of #Belarus is inaccessible. #Anonymous