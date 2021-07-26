Ограбил и изнасиловал: в Киеве парень напал на работницу Киевпастранса – видео

Полицейские задержали 22-летнего уроженца Хмельницкой области, который совершил тяжкое преступление в отношении 40-летней женщины. Инцидент произошел в Подольском районе Киева.

Об ужасном преступлении полицейские узнали от самой потерпевшей. Женщина рассказала, что молодой человек напал на нее по дороге с работы домой. Злоумышленник был вооружен ножом.

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Правоохранители довольно быстро нашли предполагаемого злоумышленника и задержали его.

Забрал деньги и убежал

По данным следствия, 40-летняя работница Киевпастранса возвращалась домой через парк на улице Вышгородской. Тогда к ней подошел мужчина, который начал разговор.

Женщина пыталась избежать конфликта и отказалась общаться с прохожим, однако тот достал нож и начал ей угрожать.

Злоумышленник изнасиловал потерпевшую, забрал у нее деньги и скрылся с места происшествия.

Правоохранители установили личность предполагаемого преступника и задержали его.

У мужчины нашли нож, которым он якобы угрожал пострадавшей, а также деньги женщины. Доказательства причастности фигуранта производства к преступлению отправили на экспертизу.

По факту совершения тяжкого преступления следователи возбудили уголовное дело по статьям о совершении разбоя и изнасилования. Мужчине уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения. По меньшей мере 2 месяца он будет находиться под стражей.

Если суд признает мужчину виновным, ему грозит до 7 лет заключения.

Смотрите видео полиции о задержании насильника 40-летней киевлянки: