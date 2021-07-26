Пограбував та зґвалтував: у Києві хлопець напав на працівницю Київпастрансу – відео

Поліцейські затримали 22-річного уродженця Хмельниччини, який скоїв тяжкий злочин щодо 40-річної жінки. Інцидент стався у Подільському районі Києва.

Про жахливий злочин поліцейські дізналися від самої потерпілої. Жінка розповіла, що молодий чоловік напав на неї дорогою з роботи додому. Зловмисник був озброєний ножем.

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Правоохоронці досить швидко знайшли ймовірного зловмисника та затримали його.

Забрав гроші та втік

За даними слідства, 40-річна працівниця Київпастрансу поверталася додому через парк на вулиці Вишгородській. Тоді до неї підійшов чоловік, який почав розмову.

Жінка намагалася уникнути конфлікту та відмовилася спілкуватися з перехожим, однак той дістав ніж та почав їй погрожувати.

Зловмисник зґвалтував потерпілу, забрав у неї гроші та втік з місця події.

Правоохоронці встановили особу ймовірного злочинця та затримали його.

У чоловіка знайшли ніж, яким він нібито погрожував постраждалій, а також гроші жінки. Докази причетності фігуранта провадження до злочину відправили на експертизу.

За фактом скоєння тяжкого злочину слідчі порушили кримінальну справу за статтями про вчинення розбою та зґвалтування. Чоловіку вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід. Щонайменше 2 місяці він перебуватиме під вартою.

Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує до 7 років ув'язнення.

Дивіться відео поліції про затримання ґвалтівника 40-річної киянки: