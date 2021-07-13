Чуть не прыгнула с высоты: в Киеве патрульные спасли женщину – видео

13 июля 2021 , 14:10
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патрульная полиция Киева

Полицейские в последний момент стащили с подоконника женщину, которая собиралась прыгнуть из окна 9 этажа. Инцидент произошел на улице Александра Архипенко.

Как отметили в патрульной полиции Киева, вызов на вероятную попытку самоубийства правоохранители получили от прохожей, которая увидела женщину на высоте. Жительница дома на улице Александра Архипенко сидела на подоконнике 9 этажа и громко кричала.

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Правоохранители быстро прибыли на место происшествия и спасли девушку.

Дверь была открыта

  • Патрульные Дмитрий Троцкий и Виталий Стадник, как только приехали на вызов, сразу же забежали в квартиру. Попали они внутрь благодаря тому, что женщина оставила двери жилища открытыми.
  • Инспекторы успели схватить женщину за руки до того момента, как она прыгнула вниз.
  • Несмотря на агрессивное поведение женщины, правоохранители смогли передать ее медикам.

Врачи скорой решили госпитализировать девушку и сообщили об инциденте ее родным.

Из-за чего именно женщина решила покончить с собой, пока неизвестно.

Смотрите видео спасения киевлянки патрульными:

Автор: Олексій Чибісов