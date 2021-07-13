Чуть не прыгнула с высоты: в Киеве патрульные спасли женщину – видео

Полицейские в последний момент стащили с подоконника женщину, которая собиралась прыгнуть из окна 9 этажа. Инцидент произошел на улице Александра Архипенко.

Как отметили в патрульной полиции Киева, вызов на вероятную попытку самоубийства правоохранители получили от прохожей, которая увидела женщину на высоте. Жительница дома на улице Александра Архипенко сидела на подоконнике 9 этажа и громко кричала.

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Правоохранители быстро прибыли на место происшествия и спасли девушку.

Дверь была открыта

Патрульные Дмитрий Троцкий и Виталий Стадник, как только приехали на вызов, сразу же забежали в квартиру. Попали они внутрь благодаря тому, что женщина оставила двери жилища открытыми.

Инспекторы успели схватить женщину за руки до того момента, как она прыгнула вниз.

Несмотря на агрессивное поведение женщины, правоохранители смогли передать ее медикам.

Врачи скорой решили госпитализировать девушку и сообщили об инциденте ее родным.

Из-за чего именно женщина решила покончить с собой, пока неизвестно.

Смотрите видео спасения киевлянки патрульными: