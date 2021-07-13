Чуть не прыгнула с высоты: в Киеве патрульные спасли женщину – видео
Источник:патрульная полиция Киева
Полицейские в последний момент стащили с подоконника женщину, которая собиралась прыгнуть из окна 9 этажа. Инцидент произошел на улице Александра Архипенко.
Как отметили в патрульной полиции Киева, вызов на вероятную попытку самоубийства правоохранители получили от прохожей, которая увидела женщину на высоте. Жительница дома на улице Александра Архипенко сидела на подоконнике 9 этажа и громко кричала.
Смотрите также В Киеве на Соломенке девушка выпала из окна: шансов выжить не было
Правоохранители быстро прибыли на место происшествия и спасли девушку.
Дверь была открыта
- Патрульные Дмитрий Троцкий и Виталий Стадник, как только приехали на вызов, сразу же забежали в квартиру. Попали они внутрь благодаря тому, что женщина оставила двери жилища открытыми.
- Инспекторы успели схватить женщину за руки до того момента, как она прыгнула вниз.
- Несмотря на агрессивное поведение женщины, правоохранители смогли передать ее медикам.
Врачи скорой решили госпитализировать девушку и сообщили об инциденте ее родным.
Из-за чего именно женщина решила покончить с собой, пока неизвестно.
Смотрите видео спасения киевлянки патрульными: