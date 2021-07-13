Ледве не стрибнула з висоти: у Києві патрульні врятували жінку – відео

Поліцейські в останній момент стягнули з підвіконника жінку, яка збиралася стрибнути з вікна 9 поверху. Інцидент стався на вулиці Олександра Архипенка.

Як зазначили у патрульній поліції Києва, виклик на ймовірну спробу самогубства правоохоронці отримали від перехожої, яка побачила жінку на висоті. Мешканка будинку на вулиці Олександра Архипенка сиділа на підвіконні на 9 поверху та голосно кричала.

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Правоохоронці швидко прибули на місце події та врятували киянку.

Двері були відчинені

Патрульні Дмитро Троцький та Віталій Стадник, як тільки приїхали на виклик, одразу ж забігли до квартири. Потрапили вони всередину завдяки тому, що жінка залишила двері житла відкритими.

Інспектори встигли схопити жінку за руки до того моменту, як вона стрибнула донизу.

Попри агресивну поведінку жінки, правоохоронці змогли передати її медикам.

Лікарі швидкої вирішили госпіталізувати киянку та повідомили про інцидент її рідним.

Через що саме жінка вирішила накласти на себе руки, наразі невідомо.

Дивіться відео рятування киянки патрульними: