В Киеве полиция осуществила мечту мальчика: он лежал в больнице

В Киеве полиция пришла в Охматдет, чтобы осуществить мечту мальчика – он хотел увидеть настоящего служебного пса. 10-летний Вадим Табаркевич преодолел тяжелое онкозаболевание и в этот день его выписали.

С ноября прошлого года в отделении, где проходил лечение мальчик, почти весь персонал знал о его мечте. Для Вадима и его семьи такая встреча с полицейскими и собаками стала настоящим сюрпризом.

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Хотел увидеть настоящего пса-полицейского

Когда дети – Вадим и его младшая сестра наигрались с собаками, полицейские отвезли их домой и подарили детям сладкий подарок, пожелав беззаботного и счастливого детства.

В Киеве полиция осуществила мечту мальчика: видео и фото

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Ранее сайт 24 канала писал о том, что полицейские привезли 2-летнему Богдану Униченко подарки – маленькую форму и игрушечный полицейский мотоцикл. Этот тот малыш, который потерялся в лесу и ночевал там. К счастью, полиция его нашла.