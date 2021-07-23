Побачити службового собаку: у Києві поліція здійснила мрію хлопчика, якого виписали з лікарні

У Києві поліція завітала в Охматдит, аби здійснити мрію хлопчика – він хотів побачити справжнього службового собаку. 10-річний Вадим Табаркевич подолав важке онкозахворювання й у цей день його виписали.

З листопада минулого року у відділені, де проходив лікування хлопчик, майже увесь персонал знав про його мрію. Для Вадима і його сім'ї така зустріч з поліцейськими й собаками стала справжнім сюрпризом.

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Хотів побачити справжнього пса-поліцейського

Коли дітлахи – Вадим та його молодша сестра награлися з собаками, поліцейські відвезли їх додому й подарували дітям солодкий подарунок, побажавши безтурботного й щасливого дитинства.

У Києві поліція здійснила мрію хлопчика: відео та фото

Подібна історія

Раніше сайт 24 каналу писав про те, що поліцейські привезли 2-річному Богдану Уніченку подарунки – маленьку форму й іграшковий поліцейський мотоцикл. Цей той малюк, який загубився у лісі й ночував там. На щастя, поліція його знайшла.