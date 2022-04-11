В Киеве пожилые россияне покончили с собой, потому что дочь не хотела без них эвакуироваться

Война заставляет людей принимать важнейшие решения. В Киеве пожилые родители покончили жизнь самоубийством, чтобы дочь могла эвакуироваться.

Женщина была русской, но всю жизнь прожила в Киеве. Также известно, что у нее есть ребенок.

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Старики настаивали, чтобы их дочь эвакуировалась с ребенком. Однако та отказывалась, потому что не могла с собой взять их. Поэтому пожилые супруги приняли тяжелое решение – и мужчина, и женщина покончили с собой, чтобы дочь с семьей не оставалась в Киеве из-за них.

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