У Києві літні росіяни наклали на себе руки, бо дочка не хотіла без них евакуюватися

Війна змушує людей схвалювати надважливі рішення. У Києві літні батьки покінчили життя самогубством, аби донька могла евакуюватися.

Жінка була росіянкою, але все життя прожила у Києві. Також відомо, що у неї є дитина.

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Літні батьки наполягали, аби їхня донька евакуювалася з дитиною. Однак та відмовлялася, бо не могла з собою взяти їх. Тому літнє подружжя схвалило важке рішення – і чоловік, і жінка наклали на себе руки, аби донька з сім'єю не залишалася у Києві через них.

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