Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Місто повністю готове прийняти вимушених переселенців. Тільки вчора зустріли 5 558 осіб з урахуванням гуманітарного коридору з Маріуполя та Бердянська,

– зазначив він.

За словами Тимошенка, для забезпечення усіх потреб врятованих людей обласний гуманітарний штаб отримує відповідну гуманітарну допомогу. Зокрема, з Кіровоградської області надходить тисячі продовольчих наборів, які потім розподіляються між населенням.

"За період війни Укрзалізницею до Запоріжжя надійшло понад 5 000 тонн гуманітарної допомоги. Зустрілись з людьми, які евакуювались гуманітарним коридором з Маріуполя до Запоріжжя. Зараз вони тимчасово проживають в одному із санаторіїв Запоріжжя і забезпечені всім необхідним", – повідомив заступник голови ОП.

Після спілкування із переселенцями Тимошенко вчергове наголосив на жорстокості та безпринципності російських окупантів та висловив надію, що люди якнайшвидше повернуться у мирний український Маріуполь.

Нагадаємо, що під час візиту до Дніпра Тимошенко відзначив роботу регіонального штабу, який став гуманітарним хабом для фронтових областей України.