Совет обороны Киева принял важные решения: насколько сейчас серьезная угроза обстрелов и ДРГ
Совет обороны Киева провел неотложное заседание из-за угроз России усилить ракетные атаки и угрозы проникновения в город диверсионно-разведывательных групп. Однако в КГВА призвали киевлян не паниковать и сохранять спокойствие.
В эфире 24 Канала глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан оценил уровень угрозы нанесения россиянами новых ракетных ударов и проникновения ДРГ в город. Сейчас власти Киева принимают превентивные меры, чтобы город и его жители были защищены.
Смотрите также Путин продолжает ракетный террор: в Сухопутных войсках назвали 2 главные цели Кремля
Киев в приоритете для россиян
Угроза различных диверсий и ракетных ударов не исчезала с начала этой войны. Хорошо, что местные органы и Совет обороны Киева проводят заседания и отрабатывают различные варианты. Ведь любой украинский город, а особенно столица, остается приоритетной целью для российских террористов до конца войны.
Враг не уменьшает интенсивность своей деятельности, продолжает активно вербовать и подкупать людей через анонимные средства коммуникации. Россияне не жалеют денег на проведение подрывной деятельности,
– сказал Кузан.
По его словам, органы государственной власти и местного самоуправления должны приложить все возможные усилия, чтобы этому противодействовать.
Угрозы Кремля
К тому же с российской повестки дня не исчезает так называемое "украинское окно", через которое якобы должны были убежать террористы после теракта в Подмосковье. Директор ФСБ Александр Бортников даже пообещал нам "ответные меры", обвиняя в трагедии Украину. Вероятно, приспешник Владимира Путина имел в виду теракт.
Однако российские военные уже более двух лет терроризируют украинцев, обстреливая мирные города нашей страны. Действия России аналогичны любой террористической организации.
Россия – это террористическая страна, которая имеет гораздо более мощное оружие, в частности ракеты и бомбы, которых нет ни исламское государство, ни любая другая группировка. Это наконец должен увидеть и признать мир,
– подчеркнул глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.
Путин и его соратники продолжают нагнетать историю и обвинять в теракте Украину. Их совсем не смущает отсутствие доказательств и заявления спецслужб наших западных партнеров.
В Киеве усиливают меры безопасности: последние новости
- Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк отметил, что Служба безопасности Украины эффективно противодействует ДРГ, в частности в приграничных областях. Он добавил, что вопросом усиления противоракетных мер будут говорить в Воздушных силах ВСУ.
- Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк сказала, что россияне могут продолжать время от времени точечный террор с акцентом, в частности на Киев. Для этого оккупанты накопили несколько десятков ракет "Циркон" с повышенной дальностью.